Эстония получит от Евросоюза ассигнования на сумму в 3,5 миллиарда евро

Средства региональной политики ЕС призваны содействовать также выработке направленной на рост экономики модели, направленной на повышение новой конкурентоспособности, применения инноваций и усиления экспорта.
Как пояснила комиссар по вопросам региональной политики и реформ Элиза Феррейра, одобрение партнерского договора Эстонии на период с 2021 по 2027 годы позволит стране развиваться справедливым, вовлекающим и экологическим способом.
"Из средств Фонда сплочения ЕС оказывают поддержку экономике замкнутого цикла, применению инноваций и развитию транспорта, а из средств Фонда справедливого перехода — поддержку переобучению, трудовой занятости и переводу экономики на дружественный окружающей среде курс.
В будущем экономика Эстонии будем умной, дружественной природе и цифровой",
- добавила Элиза Феррейра.
Одобренный партнерский договор Эстонии стал уже шестнадцатым по счету в этом ряду. До Эстонии Еврокомиссия одобрила аналогичные партнерские договоры с Грецией, Германией, Литвой, Австрией, Финляндией, Чехией, Данией, Францией, Швецией, Нидерландами, Болгарией, Кипром, Польшей, Италией и Словакией.
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