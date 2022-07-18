Эстония получит от Евросоюза ассигнования на сумму в 3,5 миллиарда евро

В рамках региональной политики Европейского союза Эстония получит в период с 2021 по 2027 годы на развитие экономического, социального и территориального сплочения 3,5 млрд евро. Об этом BNS сообщили в эстонском представительстве Европейской комиссии, отметив, что по условиям одобренного ЕК в понедельник партнерского договора будет оказана поддержка государственным программам зеленого и цифрового поворотов — приоритетных сфер для всего Европейского союза.