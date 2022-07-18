Пн, 18.07.2022
Оружие - это ответ на те вопросы, которые подкидывает нам жизнь, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь. Пост офицера, возможно, убившего жену
Пост офицера, возможно, убившего жену

Эстония получит от Евросоюза ассигнования на сумму в 3,5 миллиарда евро

Евробанкноты ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В рамках региональной политики Европейского союза Эстония получит в период с 2021 по 2027 годы на развитие экономического, социального и территориального сплочения 3,5 млрд евро. Об этом BNS сообщили в эстонском представительстве Европейской комиссии, отметив, что по условиям одобренного ЕК в понедельник партнерского договора будет оказана поддержка государственным программам зеленого и цифрового поворотов — приоритетных сфер для всего Европейского союза.

Средства региональной политики ЕС призваны содействовать также выработке направленной на рост экономики модели, направленной на повышение новой конкурентоспособности, применения инноваций и усиления экспорта.

Как пояснила комиссар по вопросам региональной политики и реформ Элиза Феррейра, одобрение партнерского договора Эстонии на период с 2021 по 2027 годы позволит стране развиваться справедливым, вовлекающим и экологическим способом.

"Из средств Фонда сплочения ЕС оказывают поддержку экономике замкнутого цикла, применению инноваций и развитию транспорта, а из средств Фонда справедливого перехода — поддержку переобучению, трудовой занятости и переводу экономики на дружественный окружающей среде курс.

В будущем экономика Эстонии будем умной, дружественной природе и цифровой",

- добавила Элиза Феррейра.

Одобренный партнерский договор Эстонии стал уже шестнадцатым по счету в этом ряду. До Эстонии Еврокомиссия одобрила аналогичные партнерские договоры с Грецией, Германией, Литвой, Австрией, Финляндией, Чехией, Данией, Францией, Швецией, Нидерландами, Болгарией, Кипром, Польшей, Италией и Словакией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back