В Вентспилсе пройдёт международный бойцовский турнир

В рамках фестиваля 23 июля пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight, а 24 июля состоится молодёжный турнир Ghetto Fight Young Stars, где зрители смогут увидеть бои с участием лучших бойцов Вентспилса и спортсменов со всей Латвии.

"Мы давно хотели провести турнир в Вентспилсе и вот сейчас настал тот самый момент. Будем очень рады каждому, кто придёт поддержать местных бойцов!", - заявил лидер бойцовского турнира Ghetto Fight Манвел Исаджанян.

В течение дня ожидается 12 боёв. На турнире также выступят участники из Литвы, Украины, Узбекистана и Эстонии. Традиционно турнир пройдёт по своим правилам Ghetto Fight Rules. Это смешанные единоборства, где разрешена ударная и борцовская техника.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Махмуд Сайфуллаев (Узбекистан), Миколас Корсаковас (Литва), Марис Диджус (Латвия), Билол Абдурасулов (Узбекистан) и многие другие. Вентспилс представят бойцы из клубов Likov Team и VKL.

Среди восьмерых спортсменов будет разыгран гран-при за чемпионский пояс Ghetto Fight в категории до 71 кг.