Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

СМИ: бурятских десантников за отказ воевать в Украине закрыли в гараже

ФОТО: Reuters/ScanPix

По крайней мере семи десантникам из Бурятии, которые отказались продолжать участие в войне в Украине, угрожали командиры. Позже они были закрыты в гараже, а потом помещены в изолятор, сообщает российское СМИ "Медиазона".

"Медиазона" получила в распоряжение аудиозапись, которую изданию передала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Все упомянутые военные служили в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Улан-Удэ, столице Бурятии.

После нескольких месяцев участия в войне они написали рапорты об увольнении. Командование пригрозило людям, отказавшимся воевать, что их задержат, а затем отправят в "штурм-отряд под Луганском", рассказал один из контрактников.

По его словам, военных, отказавшихся воевать, группами по восемь-десять человек везут в военную комендатуру, где на три-четыре дня запирают в некоем гараже. В это время людей кормят один раз в день. Затем их отправляют в СИЗО под Луганском.

Фото: Украина 16-18 июля

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