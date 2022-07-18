СМИ: бурятских десантников за отказ воевать в Украине закрыли в гараже

"Медиазона" получила в распоряжение аудиозапись, которую изданию передала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Все упомянутые военные служили в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Улан-Удэ, столице Бурятии.

После нескольких месяцев участия в войне они написали рапорты об увольнении. Командование пригрозило людям, отказавшимся воевать, что их задержат, а затем отправят в "штурм-отряд под Луганском", рассказал один из контрактников.

По его словам, военных, отказавшихся воевать, группами по восемь-десять человек везут в военную комендатуру, где на три-четыре дня запирают в некоем гараже. В это время людей кормят один раз в день. Затем их отправляют в СИЗО под Луганском.

Фото: Украина 16-18 июля