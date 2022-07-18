Пн, 18.07.2022
Да, разумеется, человек, который ежедневно оттачивает свои навыки, будет эффективнее, но нам не нужны ниндзя, нам нужны люди - определенное количество личного состава, которое сможет справляться со своими обязанностями достаточно хорошо. Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии
Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Чиновник НАТО прогнозирует, как закончится война в Украине

ФОТО: AFP/SCANPIX

Война в Украине продолжится еще в течение четырех-шести месяцев и завершится "замороженным конфликтом", считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как в эфире американского радио WABC 770 заявил Ставридис, что "в большой степени очевидно", что военный конфликт "застрял с обеих сторон".

"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы президента России Владимира Путина оказались не очень эффективными. Он получил мало территорий по сравнению с тем, как он начал конфликт", - пояснил бывший командир сил НАТО.

"Я вижу, что это приведет к завершению типа Корейской войны, то есть к перемирию, военизированной зоне между обеими сторонами, продолжение враждебности, в каком-то смысле замороженный конфликт.

Я жду его в течение четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать больше, чем это", - предсказывает Ставридис.

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