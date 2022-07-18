Чиновник НАТО прогнозирует, как закончится война в Украине

Как в эфире американского радио WABC 770 заявил Ставридис, что "в большой степени очевидно", что военный конфликт "застрял с обеих сторон".

"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы президента России Владимира Путина оказались не очень эффективными. Он получил мало территорий по сравнению с тем, как он начал конфликт", - пояснил бывший командир сил НАТО.

"Я вижу, что это приведет к завершению типа Корейской войны, то есть к перемирию, военизированной зоне между обеими сторонами, продолжение враждебности, в каком-то смысле замороженный конфликт.

Я жду его в течение четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать больше, чем это", - предсказывает Ставридис.