Чиновник НАТО прогнозирует, как закончится война в Украине
Война в Украине продолжится еще в течение четырех-шести месяцев и завершится "замороженным конфликтом", считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Война в Украине продолжится еще в течение четырех-шести месяцев и завершится "замороженным конфликтом", считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Как в эфире американского радио WABC 770 заявил Ставридис, что "в большой степени очевидно", что военный конфликт "застрял с обеих сторон".
"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы президента России Владимира Путина оказались не очень эффективными. Он получил мало территорий по сравнению с тем, как он начал конфликт", - пояснил бывший командир сил НАТО.
Я жду его в течение четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать больше, чем это", - предсказывает Ставридис.
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