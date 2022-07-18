Бывший игрок "Динамо" и сборной Латвии решил баллотироваться в Сейм
Бывший защитник рижского "Динамо" и сборной Латвии Эрик Шевченко баллотируется на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие".
Бывший защитник рижского "Динамо" и сборной Латвии Эрик Шевченко баллотируется на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие".
Шевченко будет баллотироваться от Видземе под 14-м номером.
31-летний защитник начинал заниматься хоккеем в Даугавпилсе, получил среднее образование в Рижской 85-й школе, а в 2019 году окончил магистратуру в Даугавпилсском университете.
Последние два сезона защитник выступал за польский хоккейный клуб ГКС "Ястшембе" из города Ястшембе-Здруй. В прошедшем сезоне Шевченко провёл за команду 34 матча, в которых забросил 4 шайбы и отдал 17 результативных передач.
За время своей карьеры Шевченко успел поиграть в командах из Норвегии, России, Казахстана, Китая и США. С 2015 по 2017 год он провёл 31 игру в составе рижского "Динамо", в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
За сборную Латвии Шевченко выступал только в проверочных матчах. Всего на его счету 28 матчей.
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