Ziedot.lv еще больше поможет украинским беженцам

На данный момент Ziedot.lv уже оказал поддержку украинским беженцам в размере 1,2 млн евро из общественных пожертвований, помогая как с горячей едой, так и с поддержкой в лечении, изданы двуязычные азбуки, выданы подарочные карты в аптеки и продуктовые магазины.

Ошане отмечает, что, хотя многие украинские семьи с весны живут в Латвии, они не могут планировать свое будущее без постоянной и стабильной работы и дохода. Кроме того, приближается осенний сезон, который принесет с собой увеличение расходов на обучение детей в школе, питание, коммунальные платежи и ежедневные расходы.

Поэтому с июля на сайте Ziedot.lv появился специальный раздел на украинском языке и форма заявки, чтобы украинские военные беженцы войны могли получить помощь на лечение, реабилитацию и приобретение лекарств, а также получать консультации и поддержку в экстренных ситуациях.

Посол Норвегии в Латвии Кристиан Эдегор выразил благодарность за то, что Ziedot.lv взял на себя обязательство использовать 150 000 евро грантов на помощь беженцам от украинской войны в Латвии.

На сегодняшний день в виде пожертвований для поддержки Украины на платформе Ziedot.lv поступило более 10 миллионов евро, которые превратились в реальную и практическую помощь для защитников Украины, больниц и мирных жителей. Помимо общественных пожертвований, благотворительная организация также ценит поддержку ассоциаций и неправительственных организаций.

В настоящее время на платформе Ziedot.lv можно сделать пожертвование на 13 различных целей поддержки жителей Украины, от восстановления коммуникации в разрушенных городах до помощи домашним животным.