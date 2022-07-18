Главное за 18 июля ⟩ Наказания полицейских за 10 мая, интервью с Дантесом и 80-килограммовая рыба-меч

Разыскиваемая полицией Полина Карамышева найдена без признаков жизни, сообщили в полиции.

Минувшей ночью в Риге в автоаварии на железнодорожных путях пострадал один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной.

17 июля на пляж в Лиепае выбросило рыбу-меч длиной примерно полтора метра. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, вес рыбы составляет около 80 килограммов.

Днем в понедельник была нарушена доступность услуг Smart-ID для клиентов банка Swedbank.

68-летняя Лайма Вайкуле выступила на дне рождения миллионера по имени Арно в Монако.

Главное за рубежом:

Украинский президент Владимир Зеленский освободил от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства в воскресенье, 17 июля.

В прошлый четверг в результате российского ракетного удара по Виннице были убиты 23 мирных жителя. В воскресенье прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой.

Война в Украине продолжится еще в течение четырех-шести месяцев и завершится "замороженным конфликтом", считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток". Украинский лидер лично высказал недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Как сообщил глава украинского государства, в воскресенье, 17 июля, у него состоялся телефонный разговор с Трюдо.

Полиция Московской области задержала экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в Telegram-канале журналистки.

Производители картофеля фри перестали принимать заказы из России. Это произошло после того, как плохой местный урожай вызвал дефицит в переименованном во "Вкусно и точка" McDonald's, в результате чего пришлось убрать картофель из меню ресторана, сообщает Insider.

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Украинский певец, ведущий, юморист и экс-супруг Надежды Дорофеевой Дантес наконец вышел из подполья после развода. Апатия и меланхолия развеялись, и сейчас холостой и творческий Вова возвращается к прежней жизни. Все переживания о войне и расставании Дантес вложил в лирическую песню "Обійми". В интервью для RUS TVNET он рассказал, где встретил войну, какие сейчас у него отношения с бывшей женой Надеждой Дорофеевой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Наталья Синдеева дала интервью основателю издания "Холод" Таисии Бекбулатовой, в котором рассказала о перезапуске телеканала "Дождь" в Риге.

​Многие латвийцы охотно пользуются услугами небанковского кредитования. И в новый отопительный сезон, когда коммунальные будут зашкаливать, а цены на все товары и услуги вырастут еще больше, немалому числу обывателей придется обращаться к компаниям быстрых кредитов, чтобы хоть как-то протянуть от зарплаты до зарплаты. Что происходит на рынке микрозаймов и какие изменения ожидаются? Об этом KLIK поговорил с представителями отрасли.

Согласно последнему барометру потребности в рабочей силе, в настоящее время в Пярнумаа самая большая нехватка наблюдается среди специалистов по уходу в медицинских учреждениях, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

Житель Великобритании после месяцев рвоты и тошноты обнаружил токсическую причину неприятных симптомов - это оказалась передозировка витамина D.

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