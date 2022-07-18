Главное за 18 июля ⟩ Наказания полицейских за 10 мая, интервью с Дантесом и 80-килограммовая рыба-меч
Неделя только началась, а новостей уже хватает. RUS TVNET рассказывает о главном за понедельник, 18 июля.
Неделя только началась, а новостей уже хватает. RUS TVNET рассказывает о главном за понедельник, 18 июля.
Новости Латвии:
В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве Государственная полиция приняла решение о понижении в должности трех должностных лиц Рижского регионального управления, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Госполиции Симона Гравите.
Госполиция уволит инспектора криминальной полиции, которая не предотвратила нарушение, когда сожитель женщины в мае этого года напал на молодого человека, который обернул вокруг плеч флаг Украины, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
За шесть месяцев текущего года через латвийские порты было перевалено 23,581 млн тонн грузов, что на 15,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года, свидетельствует информация, собранная Министерством сообщения.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на должность премьер-министра бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Боксер Майрис Бриедис баллотируется на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие".
Депутат Рижской думы, многолетний политик Русского союза Латвии Яков Плинер решил покинуть ряды партии.
В этом году в 12 вузов Латвии в общей сложности заявились 10 123 человек, что является наименьшим числом желающих в течение последних трех лет, свидетельствует информация на едином портале государства и самоуправлений Latvija.lv на 17:00 понедельника, 18 июля.
Разыскиваемая полицией Полина Карамышева найдена без признаков жизни, сообщили в полиции.
Минувшей ночью в Риге в автоаварии на железнодорожных путях пострадал один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной.
17 июля на пляж в Лиепае выбросило рыбу-меч длиной примерно полтора метра. Как сообщает портал liepajniekiem.lv, вес рыбы составляет около 80 килограммов.
Днем в понедельник была нарушена доступность услуг Smart-ID для клиентов банка Swedbank.
68-летняя Лайма Вайкуле выступила на дне рождения миллионера по имени Арно в Монако.
Главное за рубежом:
Украинский президент Владимир Зеленский освободил от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства в воскресенье, 17 июля.
В прошлый четверг в результате российского ракетного удара по Виннице были убиты 23 мирных жителя. В воскресенье прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой.
Война в Украине продолжится еще в течение четырех-шести месяцев и завершится "замороженным конфликтом", считает бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток". Украинский лидер лично высказал недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Как сообщил глава украинского государства, в воскресенье, 17 июля, у него состоялся телефонный разговор с Трюдо.
Полиция Московской области задержала экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в Telegram-канале журналистки.
Производители картофеля фри перестали принимать заказы из России. Это произошло после того, как плохой местный урожай вызвал дефицит в переименованном во "Вкусно и точка" McDonald's, в результате чего пришлось убрать картофель из меню ресторана, сообщает Insider.
Интересное чтиво:
Украинский певец, ведущий, юморист и экс-супруг Надежды Дорофеевой Дантес наконец вышел из подполья после развода. Апатия и меланхолия развеялись, и сейчас холостой и творческий Вова возвращается к прежней жизни. Все переживания о войне и расставании Дантес вложил в лирическую песню "Обійми". В интервью для RUS TVNET он рассказал, где встретил войну, какие сейчас у него отношения с бывшей женой Надеждой Дорофеевой и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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