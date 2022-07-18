ReTV: в Латвии постепенно уменьшается цена на топливо

В зависимости от торговца и места цены различаются, но в целом падение является значительным – примерно на 20 центов.

Представитель Латвийской ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис ReTV поясняет, что на это есть несколько причин - как для бензина, так и для дизельного топлива снизилась цена на биржах.

Он говорит: "Страны ОПЕК прогнозировали, что в дальнейшем потребление топлива не будет расти, но останется на этом уровне. Во-первых, рецессия, которая у нас уже у дверей, во ¬ вторых, продолжаются локдауны в Китае.

Третья причина - визит президента США Байдена на Ближний Восток, где он встречался с руководителями многих стран, в том числе и с Саудовской Аравии.

Там с королем соглашение. Мне не известны детали этого соглашения, но можно понять, что речь идет о снижении цен на нефть на мировом уровне, определяя коридоры, еще какие-то меры, в то же время не открывая дополнительной добычи в Иране".

Снижение цен на топливо, возможно, было бы еще более впечатляющим, если не ослабилась стоимость евро по отношению к доллару, так как все сделки в мире на нефтяном рынке проходят в долларах.

За сколько центов еще цена может падать, прогнозировать нельзя, но в ассоциации говорит - не ожидается, что уже завтра может быть какое-то увеличение цен.