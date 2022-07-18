ReTV: в Латвии постепенно уменьшается цена на топливо
За последние две недели наблюдается постепенное снижение цен на топливо с примерно двух евро и 14 центов в литрах за дизельное топливо до примерно одного евро и 91 цента, сообщает ReTV.
За последние две недели наблюдается постепенное снижение цен на топливо с примерно двух евро и 14 центов в литрах за дизельное топливо до примерно одного евро и 91 цента, сообщает ReTV.
В зависимости от торговца и места цены различаются, но в целом падение является значительным – примерно на 20 центов.
Представитель Латвийской ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис ReTV поясняет, что на это есть несколько причин - как для бензина, так и для дизельного топлива снизилась цена на биржах.
Третья причина - визит президента США Байдена на Ближний Восток, где он встречался с руководителями многих стран, в том числе и с Саудовской Аравии.
Там с королем соглашение. Мне не известны детали этого соглашения, но можно понять, что речь идет о снижении цен на нефть на мировом уровне, определяя коридоры, еще какие-то меры, в то же время не открывая дополнительной добычи в Иране".
Снижение цен на топливо, возможно, было бы еще более впечатляющим, если не ослабилась стоимость евро по отношению к доллару, так как все сделки в мире на нефтяном рынке проходят в долларах.
За сколько центов еще цена может падать, прогнозировать нельзя, но в ассоциации говорит - не ожидается, что уже завтра может быть какое-то увеличение цен.
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