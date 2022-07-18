В Латвии впервые за два года нет тяжелобольных Covid-19

Собранная Национальной службой здравоохранения информация свидетельствует, что число больных коронавирусом в латвийских больницах увеличилось со 133 в четверг до 152 в воскресенье, однако больных в тяжелом состоянии среди них нет. За минувшие выходные также не поступило информации о новых смертных случаях среди пациентов с Covid-19.

Всего за последние сутки в стационары Латвии поступило 34 пациента с Covid-19, 11 человек выписаны из больниц.

Из всех госпитализированных коронавирусных больных у менее чем половины - 73 человек - Covid-19 является основным диагнозом, и все они пребывают в состоянии средней тяжести.