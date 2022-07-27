Даугавпилс: лучше, чем в столице ⟩ Город, который отвечает тебе взаимностью

"Три маргинала собрались протестовать против флага Украины у даугавпилсской школы, и вот уже о Даугавпилсе напечатали мировые СМИ. Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины". Я запомнила эти фразы даугавпилчан, оброненные в одном их эфиров "Кто вам платит?". Нам справедливо указали на то, что мы культивируем ложные стереотипы о городе, не замечая его сильных сторон.

А что мы вообще знаем о городе и его людях?

В середине июля команда RUS TVNET отправилась в Даугавпилс. Мы искали героев, которые остались в городе не потому, что не могут уехать, а потому, что не хотят. Мы искали места, в которых есть энергия, стиль, драйв и вера в свой город. И мы нашли их! И в течение ближайших месяцев с удовольствием расскажем о них вам.

RUS TVNET в сотрудничестве в даугавпилсским порталом Chayka.lv запускает проект "Даугавпилс: лучше, чем в столице".