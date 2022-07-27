Даугавпилс: лучше, чем в столице ⟩ Город, который отвечает тебе взаимностью

Мне казалось, этот город не любит чужих. Имя ему Даугавпилс. Здесь, в Риге, мы вспоминаем о нем почему-то чаще в плохом контексте. Если собрать все ярлыки в одном предложении, получится "депрессивный регион, из которого все бегут, а кто остался, те не хотят вакцинироваться, медсестры якобы тут отказываются лечить украинских беженцев, здесь не спешат вывешивать флаг Украины и чуть ли не первыми встретят российские танки хлебом-солью, если вдруг те соберутся "спасать" местных русскоязычных".
А потом ты приезжаешь сюда, и все стереотипы о городе рушатся.
"Три маргинала собрались протестовать против флага Украины у даугавпилсской школы, и вот уже о Даугавпилсе напечатали мировые СМИ. Даугавпилс - это буря в стакане, а не восток Украины". Я запомнила эти фразы даугавпилчан, оброненные в одном их эфиров "Кто вам платит?". Нам справедливо указали на то, что мы культивируем ложные стереотипы о городе, не замечая его сильных сторон.
А что мы вообще знаем о городе и его людях?
В середине июля команда RUS TVNET отправилась в Даугавпилс. Мы искали героев, которые остались в городе не потому, что не могут уехать, а потому, что не хотят. Мы искали места, в которых есть энергия, стиль, драйв и вера в свой город. И мы нашли их! И в течение ближайших месяцев с удовольствием расскажем о них вам.
RUS TVNET в сотрудничестве в даугавпилсским порталом Chayka.lv запускает проект "Даугавпилс: лучше, чем в столице".
"Я очень обрадовалась, когда Эрика предложила эту идею для нашего проекта. Рижане, они, как бы это сказать, как-то сверху смотрят на нас, ждут от нас чего-то такого не очень. А мы такие же, как и все - разные. Хорошие и не очень, веселые и печальные, умные и не сильно умные. Но, как мне кажется, мы все, кто не уехал из Даугавпилса, очень любим свой город, гордимся им и считаем лучшим. И в этом проекте мы расскажем почему", - признается главный редактор Chayka.lv Инна Плавока.
Chayka.lv расскажет об уникальной многонациональности и мультикультурности родного города, о том, на каких языках он говорит. Покажет, что есть в Даугавпилсе, чего точно не найти в Риге. Поделится, чем гордятся даугавпилчане и что особенно любят.
В свою очередь героями RUS TVNET стали энергичная Елена Деделе и приветливый Йорен Добкевич, деятельный руководитель Даугавпилсского бизнес-инкубатора Андрей Зелч, верящий в свою затею руководитель Inženieru arsenāls Райтис Кикустс, успешный Игорь Салдугей из FeNiCoGd, открытый и прямолинейный руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, плеяда молодых врачей - нефролог Надежда Шершнева, специалист-радиолог Игорь Гайлевич, врач неотложной медицинской помощи Владимир Серских, лоры РудольфЯнис Виксне и Рената Клагиша, а также улыбчивые Йоншен Хсу (Yungsheng Hsu) и Татьяна Белицкая-Хсу из пекарни Nekomimi, хозяйственная Регина из семейного ресторана SkovoroTka, Игорь Никитиниз уже легендарного IGGI bārs & karbonādes.
Галерея: Герои RUS TVNET в проекте "Даугавпилс: лучше, чем в столице"
Что мы, рижане, поняли о Даугавпилсе?
Люди здесь приветливые.
Они гораздо охотнее, чем в Риге, идут на контакт.
Они убеждены, что Рига - это не вся Латвия, а если вам кажется, что что-то там не происходит или происходит неправильно, то "приезжайте и покажите, как надо".
Даугавпилс - это Латвия. Ее приветливая, предприимчивая и очень ухоженная часть! И если ты к городу с любовью, он обязательно отвечает тебе взаимностью.
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