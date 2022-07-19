Список ударов российских ракет по Украине, унесших жизни сотен мирных жителей

Из-за резкого обострения ситуации в Донбассе украинские власти призвали жителей прифронтовых регионов выехать в более безопасные места.

Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, удар по вокзалу был нанесен управляемой ракетой "Точка-У", выпущенной с территории самопровозглашенной ДНР, которая с 2014 года находится под контролем российских войск.

Москва заявляет, что ни одной "Точки-У" на вооружении российской армии не стоит. Однако у международных расследователей есть доказательства, что россияне уже использовали это оружие под Черниговом.

В момент удара на вокзале находилось около 4000 человек. Помимо погибших в результате обстрела, еще 121 человек получил ранения. Среди них Наталья с дочерью Яной. Они планировали ехать в город Яремче в Ивано-Франковской области.

Пока ждали поезд, Яна попросила у мамы чая, его на перроне готовили волонтеры. А 11-летний сын Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Взрыв застал их на улице.

"Я пыталась встать, но как? Я посмотрела на ногу, посмотрела на Яну, а у нее кроссовок нет", - вспоминает Наталья свои первые ощущения после обстрела.

В результате взрыва Наталья потеряла одну ногу, ее дочь Яна - обе. Поход за чаем она не может себе простить до сих пор.

Мариупольский драмтеатр

Драмтеатр в Мариуполе, надпись "дети" у входа ФОТО: Reuters

Самым массовым местом гибели мирных украинцев от российских обстрелов, вероятно, стал драмтеатр в Мариуполе, где погибли, по разным данным, от 300 до 600 человек. Город оккупирован российской армией, так что установить точное число жертв невозможно.

О том, что многие там были убиты или травмированы, рассказывают многочисленные очевидцы. Правозащитная организация Amnesty International назвала удар по драмтеатру военным преступлением.

С 1 марта Мариуполь находился в блокаде и ежедневно подвергался массированным обстрелам со стороны российской армии.

Многие мариупольцы, потерявшие жилье или искавшие безопасного убежища, прятались в здании драмтеатра.

Спереди и сзади от здания на земле огромными белыми буквами по-русски написали слово "ДЕТИ". Это подтверждает спутниковый снимок, сделанный компанией Maxar.

Несмотря на это, 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя прямым попаданием с воздуха (по поводу модели и даже количества попавших в театр снарядов идут споры).

Российское минобороны отрицает факт авиаудара по театру в Мариуполе: по версии Москвы, взрыв был "провокацией националистов".

Независимые эксперты Amnesty International, опираясь на свидетельства очевидцев и осмотр места взрыва, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией стало попадание в театр двух авиабомб (мощность каждой - 500 кг тротила), которые сдетонировали одновременно.