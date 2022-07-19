Список ударов российских ракет по Украине, унесших жизни сотен мирных жителей

Город, где до войны проживало более 10 тысяч человек, обстреляли вечером 9 июля. По сообщению украинских властей, Россия атаковала Часов Яр ракетными комплексами "Искандер", изначально рассчитанными на уничтожение хорошо защищенных стратегических военных объектов.
Ракета попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - впоследствии оказалось, что это общежитие - полностью обрушился, еще один пятиэтажный дом сильно поврежден.
Из-под завалов извлекли тела 48 погибших, в том числе 9-летнего мальчик, который, по предварительной информации, погиб вместе с мамой.
"Кому что плохого сделали наши люди?" - спрашивает местная жительница, пожилая женщина, успевшая укрыться от обстрела в подвале.
Российские военные после удара заявляли, что попали в Часовом Яру по "пункту дислокации украинских военных", где якобы уничтожили ангар с американским оружием и убили "более 300 украинских националистов".
ТЦ в Кременчуге
27 июня стало самым трагическим днем в новейшей истории Полтавщины. Российские войска обстреляли ракетами расположенный в Кременчуге торгово-развлекательный центр "Амстор", где в этот момент находились сотни посетителей.
Как уточнило позже командование воздушных сил ВСУ, обстрел велся крылатыми ракетами Х-22 "Буря" из бомбардировщиков Ту-22М3, поднявшихся с российского аэродрома Шайковка в Калужской области.
Разбор завалов продолжался почти неделю.
Погиб по меньшей мере 21 человек. Тело еще одной потенциальной жертвы найти не удалось, поэтому пострадавший по-прежнему числится пропавшим без вести, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Никто в городе не ожидал обстрела ТЦ, поскольку это очевидно не военный объект.
"Торговый центр для россиян не представляет опасности. Мы думали, что мы далеко от границы", - рассказал Би-би-си 26-летний Максим, работавший в кременчугском ТЦ в магазине электроники. У него осколочное ранение, сотрясение мозга и многочисленные царапины.
"Я думал, что они пытаются разрушить нашу инфраструктуру. Даже не думал, что они ударят в торговый центр. Там женщины и дети. Это безопасное место", - вспоминает Николай, в тот день находившийся в ТЦ вместе с женой. Им удалось выбежать из горящего здания.
В минобороны России заявили, что ударили по ангарам с оружием от ЕС и США. Стреляли, вроде бы, по Кременчугскому заводу дорожных машин, но "детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар" в расположенном по соседству ТЦ, который, по словам российских властей, был "нефункционирующим".
Однако в очередном видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеозапись, на которой видно, куда именно попадает ракета.
Обстрел вокзала в Краматорске
Одним из самых кровавых инцидентов стал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, значительная часть из которых - дети.
В момент удара на территории вокзала находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда в центральные и западные области Украины.