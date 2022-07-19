Беженцы из Украины в Германии: одни хотят вернуться домой, другие - остаться

"24 февраля мы подругой поняли, что можем оказаться, что называется, под двойным ударом - мы украинки и представители нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому нам надо бежать", - вспоминает Алекс. Больше всего они боялись, что если и дальше будут затягивать отъезд, в какой-то момент уехать станет невозможно.

В Германию - из-за кота

Покидая Одессу, девушки забрали с собой кота, хотя понимали, что с ним в эмиграции будет больше проблем. "Волонтеры в Праге посоветовали нам ехать в Германию, сказав, что там лучше условия и больше шансов найти жилье с котом. Мы были приятно удивлены, когда узнали, что туда без проблем можно провезти домашних животных", - вспоминает Анна.

По пути в Кельн девушки провели ночь в Дрездене. Встретившая их на вокзале незнакомая молодая пара предоставила в распоряжение Анне и Алекс свою квартиру, а сама отправилась ночевать к друзьям. Приехав в Кельн, девушки начали поиски временного жилья. "Мы ориентировались на предложения на интернет-форумах. На одном из них мы нашли первую семью, которая была готова принять нас на неопределенное время с котом", - рассказывает Алекс. Зарегистрировавшись и оформив пособие, девушки стали искать квартиру.

Найти в Кельне жилье - задача не из легких, хором говорят Анна и Алекс. Еще одна проблема, по их словам, состоит в том, что на интернет-форумах много мошенников, которые размещают объявления на английском и русском языках, представляются посредниками и обещают помочь снять квартиру. Они просят перевести залог на банковский счет, принадлежащий якобы владельцу квартиры: 100-200 евро до заключения договора и 300 евро - после. "После перечисления первого залога "посредники" исчезают, а у вас ни денег, ни квартиры", - рассказывает Алекс. Бывают случаи, когда украинцам предлагают квартиры на долгий срок, в действительности же оказывается, что жилье сдается через сайт airbnb, а договоры, которые подписываешь, оказываются фальшивыми.

Жилье искали почти четыре месяца

Анна и Алекс искали квартиру почти четыре месяца. "Проблема в том, что вначале надо предоставить в Федеральное агентство по труду договор на съем жилья, и если сумма аренды не превышает 730 евро на двоих, агентсво дает письменное разрешение на его оплату. Но владельцы квартир обычно не хотят ждать две-три недели, а предпочитают сдавать жилье тем, у кого сразу есть все документы. Мы написали около сотни запросов, ездили на встречи, но нам просто не перезванивали или присылали отказы", - сетует Анна.

Удача улыбнулась девушкам лишь в начале июля: владелец одной из квартир согласился ждать две недели, пока Федеральное агенство по труду не даст разрешения на съем жилья. "В ожидании ответа мы измотались, плохо спали, волновались, пока, наконец, нам не позвонили из ведомства и не сказали, что выслали письменное согласие на оплату съемной однокомнатной квартиры в одном из спальных районов Кельна. Мы были на седьмом небе от счастья", - не скрывает радости Анна.

"Мы уехали из Украины насовсем"

В Одессе Анна была мастером по маникюру и заочно училась на факультете психологии в университете, Алекс работала барменом. С середины августа они пойдут на интеграционные курсы по изучению немецкого языка, которые будут длиться девять месяцев. Девушки надеются, что после курсов они смогут посещать колледж, а затем учиться в университете, начать работать и стать финансово независимыми. Возвращаться в Украину они не планируют.

"Я не представляю своей жизни в Одессе после того, что мы увидели, как живут представители ЛГБТИ в Кельне, - говорит Алекс. - Мы были на гей-параде в начале июля, впервые в жизни не испытывая страха". В Одессе, по ее словам, участники гей-парадов опасались выходить за кордоны полиции из боязни быть избитыми гомофобами. "Мне с моей внешностью много раз приходилось сталкиваться с насилием, а здесь, в Кельне, мы свободно ходим, держась за руки, представляемся, как пара. Все доброжелательно к нам относятся. Это неоценимое качество жизни, которого у нас не было на родине", - подчеркивает Алекс.