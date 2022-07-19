В Елгаве охранник ночного клуба напал на девушку

Видео с территории ночного клуба Tonuss быстро распространилось в Facebook. На видео очевидцев видны неприятные сцены с насилием, когда охранник заведения избивает 19-летнюю девушку, которая отдыхала в клубе с друзьями.

На видео запечатлен конфликт у входа в клуб, также опубликован материал с камер внутреннего наблюдения заведения. На них видно, что разногласия между посетительницей и сотрудником возникли еще раньше.

Девушка, возможно, в состоянии алкогольного опьянения провоцировала охранника, пока ее друзья пытались удержать ее. Полиция проинформирована о конфликте и начала расследование.

Айга Янсоне, представитель Земгальского регионального управления Госполиции, сообщает: "Девушка 2003 года рождения обратилась в городскую больницу с жалобами, что на территории клуба ее избил охранник. Вызвана полиция и возбуждено дело об административном правонарушении за нанесение легких телесных повреждений. В рамках дела обязательно будет рассмотрено и поведение молодой женщины".

Врачи оценят тяжесть травм девушки и сообщат в полицию. Соответствующее наказание может быть назначено частично на основании мнения врачей.