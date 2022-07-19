Лето возвращается: во вторник потеплеет до +24
Во вторник, 19 июля, местами в Латвии еще пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 19 июля, местами в Латвии еще пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Местами в Латвии по-прежнему будет идти дождь, возможна гроза; в Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Во многих частях страны облачность уменьшится, самый солнечный день ожидается в Курземе. Слабый и умеренный юго-западный ветер сменится западным и северо-западным.
Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.
В Риге между облаков выглянет солнце, возможен кратковременный дождь, к вечеру погода прояснится. Юго-западный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится северо-западным. Воздух прогреется до +22 градусов.
На погоду влияет область повышенного давления. Атмосферное давление 1016-1019 гПа на уровне моря.
Галерея: Лето в Латвии
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