Лето возвращается: во вторник потеплеет до +24

Местами в Латвии по-прежнему будет идти дождь, возможна гроза; в Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Во многих частях страны облачность уменьшится, самый солнечный день ожидается в Курземе. Слабый и умеренный юго-западный ветер сменится западным и северо-западным.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге между облаков выглянет солнце, возможен кратковременный дождь, к вечеру погода прояснится. Юго-западный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится северо-западным. Воздух прогреется до +22 градусов.

На погоду влияет область повышенного давления. Атмосферное давление 1016-1019 гПа на уровне моря.

Галерея: Лето в Латвии