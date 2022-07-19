Вт, 19.07.2022
Руководство в Русском Союзе Латвии захватили партийные функционеры, которые в партии без году неделя. Яков Плинер, депутат Рижской думы
Яков Плинер, депутат Рижской думы

Лето возвращается: во вторник потеплеет до +24

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник, 19 июля, местами в Латвии еще пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Местами в Латвии по-прежнему будет идти дождь, возможна гроза; в Курземе значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Во многих частях страны облачность уменьшится, самый солнечный день ожидается в Курземе. Слабый и умеренный юго-западный ветер сменится западным и северо-западным.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге между облаков выглянет солнце, возможен кратковременный дождь, к вечеру погода прояснится. Юго-западный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится северо-западным. Воздух прогреется до +22 градусов.

На погоду влияет область повышенного давления. Атмосферное давление 1016-1019 гПа на уровне моря.

Галерея: Лето в Латвии

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