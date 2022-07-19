Вт, 19.07.2022
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Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел Талибана

Видео ⟩ Смертельное столкновение с автобусом в Риге: новая информация

ФОТО: Daniel Reiner/Shutterstock

В прошлую пятницу, 15 июля, на улице Клейсту в Риге произошло трагическое происшествие. Вечером на прямом и хорошо просматриваемом участке дороги водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с маршрутным автобусом, сообщает передача Degpunktā.

Очевидцы заявили, что водитель общественного транспорта, заметив, что в его направлении мчится автомобиль, пытался избежать аварии, но это не спасло его от столкновения.

Рядом с местом происшествия расположена автостоянка, охранник которой одним из первых заметил трагическое происшествие: "Вышел на улицу, увидел, что с этой стороны стоит машина, а рядом автобус. Тут же подъехали другие машины. Мимо как раз проезжала скорая помощь - ее водитель  остановился и поспешил к пострадавшим".

К сожалению, быстрое прибытие экипажа скорой помощи не помогло. Медикам все равно пришлось ждать приезда пожарных-спасателей, так как водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в салоне. Когда же его удалось освободить, врачи констатировали его смерть.

В понедельник, 18 июля, на месте трагического происшествия можно увидеть цветы. Полиция обстоятельства инцидента пока не комментирует. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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