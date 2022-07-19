В больницах - 157 человек ⟩ Выявлено 1179 новых случаев Covid-19. Кумулятивный показатель - выше 500

Это самое большое количество новых случаев заболевания с 13 апреля.

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Ни один из умерших не был привит или полностью не прошел курс вакцинации от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 524,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4248 лабораторных тестов на Covid-19, 27,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 455 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 724 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 847 709 человек, 5878 человек скончались от этого заболевания.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки увеличилось со 152 до 157 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки госпитализированы 34 пациента с Covid-19, выписаны 27 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 77 пациентов, в том числе у 72 среднетяжелое течение заболевания, пять человек - в тяжелом состоянии.