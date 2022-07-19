Верка Сердючка едет в Ригу с концертом
21 августа в Wondersala выступит VERKA SERDUCHKA & band, и артисты обещают, что ни один человек не усидит на месте. Ни украинец, знающий все песни с детства, ни латвиец, впервые пришедший на концерт.
21 августа в Wondersala выступит VERKA SERDUCHKA & band, и артисты обещают, что ни один человек не усидит на месте. Ни украинец, знающий все песни с детства, ни латвиец, впервые пришедший на концерт.
Концерт VERKA SERDUCHKA - это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения.
Именно поэтому вот уже 30 лет VERKA SERDUCHKA собирает аншлаги в самых престижных залах и аренах по всему миру.
Зрители Wondersala впервые услышат новую версию знаменитого хита "Евровидения", который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.
Ждем вас 21 августа в Wondersala. Чем меньше на вас будет одежды, тем лучше: обещаем, будет очень горячо!
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