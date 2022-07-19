Верка Сердючка едет в Ригу с концертом

Концерт VERKA SERDUCHKA - это взрывная смесь всенародно любимых хитов, юмора и потрясающего живого исполнения.

Именно поэтому вот уже 30 лет VERKA SERDUCHKA собирает аншлаги в самых престижных залах и аренах по всему миру.

Зрители Wondersala впервые услышат новую версию знаменитого хита "Евровидения", который с 24 февраля 2022 года звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Часть средств, вырученных от продажи билетов пойдет на нужды пострадавших в Украине.

Ждем вас 21 августа в Wondersala. Чем меньше на вас будет одежды, тем лучше: обещаем, будет очень горячо!

Звезда Евровидения VERKA SERDUCHKA ФОТО: Пресс-фото