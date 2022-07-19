Вт, 19.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

ISW: Путин не хочет посылать на войну этнических русских, поэтому использует нацменьшинства

ФОТО: AP/Scanpix

Россия пытается вовлечь в войну против Украины национальные меньшинства, тем самым пытаясь избежать всеобщей мобилизации, считают эксперты Института изучения войны США (ISW).

Однако подобные действия Владимира Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах России, считают эксперты. Они указали, например, на антивоенное движение "Новая Тыва".

В последнее время в России увеличилось количество региональных добровольческих батальонов, многие из них состоят из представителей различных этнических групп.

"Это позволяет предположить, что Путин, возможно, не хочет объявлять всеобщую мобилизацию и отправлять на войну большое количество этнических русских", - допускает ISW.

Ранее и ISW, и другие эксперты указывали, что в российских воинских частях, воюющих против Украины, преобладают представители национальных меньшинств - чеченцы, осетины, тувинцы, татары, башкиры, чуваши и другие.

Между тем Генштаб ВСУ заявил, что российское командование направляет на наиболее рискованные наступательные операции представителей национальных меньшинств, именно поэтому среди них растет недовольство.

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