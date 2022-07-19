ISW: Путин не хочет посылать на войну этнических русских, поэтому использует нацменьшинства

Однако подобные действия Владимира Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах России, считают эксперты. Они указали, например, на антивоенное движение "Новая Тыва".

В последнее время в России увеличилось количество региональных добровольческих батальонов, многие из них состоят из представителей различных этнических групп.

"Это позволяет предположить, что Путин, возможно, не хочет объявлять всеобщую мобилизацию и отправлять на войну большое количество этнических русских", - допускает ISW.

Ранее и ISW, и другие эксперты указывали, что в российских воинских частях, воюющих против Украины, преобладают представители национальных меньшинств - чеченцы, осетины, тувинцы, татары, башкиры, чуваши и другие.

Между тем Генштаб ВСУ заявил, что российское командование направляет на наиболее рискованные наступательные операции представителей национальных меньшинств, именно поэтому среди них растет недовольство.