Вт, 19.07.2022
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Наталья Синдеева, глава телеканала "Дождь"

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры

Юдзуру Ханю ФОТО: AFP/SCANPIX

Японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Об этом стало известно на специальной пресс-конференции.

По словам 27-летнего Ханю, он решил покинуть любительское фигурное катание и перейти в профессионалы. Также у него в планах создание собственного ледового шоу.

"Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований", - сказал Ханю.

Японец поблагодарил всех за поддержку во время карьеры, а также отметил, что планирует и дальше работать над исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании - четверного акселя.

Юдзуру Ханю дважды побеждал на Олимпийских играх - в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Также на его счету два золота, три серебра и две бронзы чемпионатов мира. Японец является первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU риттбергер в четыре оборота.

Последним турниром для Ханю стали Олимпийские игры в Пекине, где он занял четвёртое место. Чемпионат мира-2022 японец был вынужден пропустить из-за полученной на Играх травмы голеностопа.

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