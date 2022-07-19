Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры

По словам 27-летнего Ханю, он решил покинуть любительское фигурное катание и перейти в профессионалы. Также у него в планах создание собственного ледового шоу.

"Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований", - сказал Ханю.

Японец поблагодарил всех за поддержку во время карьеры, а также отметил, что планирует и дальше работать над исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании - четверного акселя.

Юдзуру Ханю дважды побеждал на Олимпийских играх - в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Также на его счету два золота, три серебра и две бронзы чемпионатов мира. Японец является первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU риттбергер в четыре оборота.

Последним турниром для Ханю стали Олимпийские игры в Пекине, где он занял четвёртое место. Чемпионат мира-2022 японец был вынужден пропустить из-за полученной на Играх травмы голеностопа.