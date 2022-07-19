У рекордсмена Лиги чемпионов обнаружили опухоль

18 июля после тренировки команды на сборах в Швейцарии нападающий пожаловался на плохое самочувствие. В ходе углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка.

Сообщается, что футболист покинул расположение команды и вернулся в Германию для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.

"Эта новость стала шоком для Себастьена и для всех нас. Вся семья "Боруссии" желает Себастьену скорейшего выздоровления. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение", - отметил спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

28-летний ивуариец перешёл в "Боруссию" из амстердамского "Аякса" в начале июля. Нападающий подписал соглашение до 30 июня 2026 года, а его трансфер обошёлся немцам в 31 млн евро.

В сезоне-2021/22 Аллер забил десять мячей в первых шести матчах Лиги чемпионов, побив рекорд бывшего форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, которому для этого потребовалось на одну игру больше.

Ранее Аллер выступал за французский "Осер", нидерландский "Утрехт", немецкий "Айнтрахт" и английский "Вест Хэм". На счету нападающего 15 матчей и 4 гола за сборную Кот-д’Ивуара.