Дело о фиктивной вакцинации: медик приговорен к двум годам условно

Медицинский работник обвиняется в том, что он как сам, так и с привлечением посредника требовал и принимал материальные ценности за фиктивную вакцинацию. Также данное лицо обвиняется в самовольном доступе к ресурсам автоматизированной системы обработки данных и внесении заведомо ложных сведений в эту систему.

Второй обвиняемый по делу поддержал незаконное требование и получение материальных ценностей.

Сотрудник медицинской системы был уполномочен обеспечить точную обработку данных пациентов в связи с организацией вакцинации против Covid-19 и документирование проведенной вакцинации в системе e-veselība.

В октябре прошлого года к упомянутому мужчине обратился человек, установленный в ходе расследования, чтобы выяснить, кто занимается изготовлением поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19. Медработник заявил, что такая информация известна и что он уточнит ее более подробно.

Позже эти двое снова связались друг с другом, и медработник потребовал 1000 евро за введение в систему e-veselība данных о якобы вакцинации от Covid-19 двух человек. Деньги должны были быть выплачены двумя частями.

Из постановления следует, что следователи уже приступили к проведению специального следственного эксперимента и медработнику были переданы данные двух лиц.

После этого деньги были собраны через фигурирующего в деле посредника.

Суд приговорил медицинского работника к одному году и шести месяцам лишения свободы и одному году пробационного надзора. Суд также постановил лишить его права занимать должность регистратора клиентов и пациентов медицинского учреждения в течение двух лет. Суд постановил применить наказание условно с испытательным сроком в два года.

Суд приговорил обвиняемого по второму делу к 150 часам общественных работ.