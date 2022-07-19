SPRK совершенствует механизмы регулирования в методологии расчета тарифов на теплоэнергию

Глава SPRK Алда Озола отмечает, что после либерализации рынка природного газа в 2017 году цена на природный газ была относительно стабильной в течение длительного периода времени, и существующие регулирующие механизмы SPRK по пересмотру цен на топливо были эффективными. Однако в этом году ситуация существенно изменилась. Уже в минувший отопительный сезон наблюдался стремительный рост цен на природный газ.

"Нынешние ограничения на импорт из России и Беларуси затрагивают как балтийский, так и европейский рынки топливных ресурсов. Неопределенность на топливных рынках оказывает существенное влияние на поставщиков услуг тепловой энергии. Это требует введения более гибкого регулирования", - говорит Озола.

В проект методологии включен ряд изменений, в том числе более быстрое включение цен на топливо в тарифы на тепловую энергию, стандартизированный подход к возмещению непредвиденных затрат/доходов, облегчение введения двухставочного тарифа и снижение административного бремени.

В настоящее время доступны два регуляторных механизма, разработанных SPRK: разрешение самостоятельно устанавливать тариф и порядок применения, который дает возможность коммерсанту менять величину тарифов без полной оценки тарифного проекта. В соответствии с порядком применения тарифы могут меняться каждый месяц в зависимости от установленной цены на топливо.

В проекте методологии SPRK предлагает расширить возможности порядка применения, которыми могли бы воспользоваться не только трейдеры тепловой энергии, использующие в производстве природный газ, но и те, кто производит тепловую энергию с использованием биомассы - древесной щепы, гранул - или комбинированного топлива (природный газ и биомасса).

В проекте методологии также предусмотрены отдельные случаи, когда, как и ранее, процедура применения будет доступна тем коммерсантам, которые закупают тепловую энергию. Поправки также предусматривают, что коммерсант получит возможность устанавливать тарифы с использованием обоих вышеуказанных механизмов регулирования одновременно.

Существующее регулирование предусматривает возмещение коммерсанту непредвиденных расходов в связи с изменениями цен на топливо, однако в случае сокращения расходов они должны быть возвращены пользователям после полного рассмотрения тарифов или, в некоторых случаях, если продавцу предоставлено соответствующее разрешение на самостоятельное установление тарифа.

Принимая во внимание тенденции рынка топлива, SPRK считает, что необходимо снизить административную нагрузку на коммерсантов, а также не допустить накопления непредвиденных расходов и сбережений. Поэтому SPRK предлагает внедрить стандартизированный механизм ежегодного обзора непредвиденных доходов и расходов в проекте методологии. В этом случае рассмотрение указанных доходов и расходов увязывается с процессом подачи уже имеющихся отчетов коммерсантов.

Планируется, что такой механизм будет доступен коммерсантам, которые недавно прошли полную оценку расходов или для которых утвержден новый тариф, определенный SPRK.

Двухставочный тариф состоит из фиксированной платы за установленную мощность и переменной платы за потребление тепловой энергии. Фиксированная плата неизменна в течение всего года. Это означает, что при использовании двухставочного тарифа потребители будут платить меньше в отопительный сезон, когда все затраты на энергию, как правило, выше. Такая тарифная структура лучше соответствует реальным затратам продавца и позволяет избежать займов для обеспечения оборотного капитала. С учетом очень высоких цен на энергоресурсы изменения призваны облегчить введение двухставочного тарифа, а именно - не потребуется получение отдельного соглашения от пользователей.

В проект методики внесен ряд других изменений, например, уточнена норма о включении суммы допустимых потерь в тарифный расчет или, например, установлен четкий метод отнесения косвенных затрат в случае, если коммерсант оказывает другие нерегулируемые услуги в дополнение к услугам тепловой энергии.

Со справочным документом можно ознакомиться на сайте SPRK. Предложения и комментарии по проектам справочных документов SPRK приглашает подавать до 1 августа письмом на электронную почту sprk@sprk.gov.lv.