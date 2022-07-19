Вт, 19.07.2022
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Яков Плинер, депутат Рижской думы

Видео ⟩ В Великобритании из-за жары начали бушевать пожары

Вызванный жаров пожар в Великобритании ФОТО: Tony O'Brien/REUTERS

Жаркая, сухая и ветреная погода вызвала несколько крупных пожаров в Великобритании, в том числе и в Лондоне, сообщает ВВС.

"Лесные пожары в Великобритании - это угроза, которой до сих пор не уделялось много внимания.

Несмотря на то, что мы, возможно, не видим лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Испании, Португалии и Франции, и мы все чаще подвергаемся им", - считает профессор университета Рединга Найджел Арнел.

Вторник, 19 июля, стал самым жарким днем в истории метеорологических наблюдений в Великобритании.

Впервые в стране зарегистрирована температура воздуха в +40 градусов.

Так, в лондонском аэропорту Хитроу в 12:50 по местному времени была зарегистрирована температура воздуха +40,2 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд в Великобритании составлял +38,7 градусов и был установлен в 2019 году в Кембридже.

Железнодорожное предприятие Network Rail в нескольких частях страны объявило предупреждение, призвав людей не отправляться в поездки. Людей призывают находиться в прохладе и следить, что они употребляют достаточное количество жидкости.

Жара повлияла и на другие возможности передвижения в Великобритании.

Например, в понедельник были отменены рейсы из лондонского аэропорта Лутон, который является пунктом назначения лоукостеров. Как сообщает ВВС, рейсы отменены или перенаправлены, так как небольшая часть взлетно-посадочной полосы буквально начала плавиться.

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