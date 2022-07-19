Видео ⟩ В Великобритании из-за жары начали бушевать пожары
Жаркая, сухая и ветреная погода вызвала несколько крупных пожаров в Великобритании, в том числе и в Лондоне, сообщает ВВС.
Жаркая, сухая и ветреная погода вызвала несколько крупных пожаров в Великобритании, в том числе и в Лондоне, сообщает ВВС.
London is on fire. pic.twitter.com/lBoq8V0Gpf— Nina Turner (@ninaturner) July 19, 2022
"Лесные пожары в Великобритании - это угроза, которой до сих пор не уделялось много внимания.
Вторник, 19 июля, стал самым жарким днем в истории метеорологических наблюдений в Великобритании.
Впервые в стране зарегистрирована температура воздуха в +40 градусов.
Так, в лондонском аэропорту Хитроу в 12:50 по местному времени была зарегистрирована температура воздуха +40,2 градуса по Цельсию.
Железнодорожное предприятие Network Rail в нескольких частях страны объявило предупреждение, призвав людей не отправляться в поездки. Людей призывают находиться в прохладе и следить, что они употребляют достаточное количество жидкости.
Жара повлияла и на другие возможности передвижения в Великобритании.
Например, в понедельник были отменены рейсы из лондонского аэропорта Лутон, который является пунктом назначения лоукостеров. Как сообщает ВВС, рейсы отменены или перенаправлены, так как небольшая часть взлетно-посадочной полосы буквально начала плавиться.
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