Видео ⟩ В Великобритании из-за жары начали бушевать пожары

London is on fire. pic.twitter.com/lBoq8V0Gpf — Nina Turner (@ninaturner) July 19, 2022

"Лесные пожары в Великобритании - это угроза, которой до сих пор не уделялось много внимания.

Несмотря на то, что мы, возможно, не видим лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Испании, Португалии и Франции, и мы все чаще подвергаемся им", - считает профессор университета Рединга Найджел Арнел.

Вторник, 19 июля, стал самым жарким днем в истории метеорологических наблюдений в Великобритании.

Впервые в стране зарегистрирована температура воздуха в +40 градусов.

Так, в лондонском аэропорту Хитроу в 12:50 по местному времени была зарегистрирована температура воздуха +40,2 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд в Великобритании составлял +38,7 градусов и был установлен в 2019 году в Кембридже.

Железнодорожное предприятие Network Rail в нескольких частях страны объявило предупреждение, призвав людей не отправляться в поездки. Людей призывают находиться в прохладе и следить, что они употребляют достаточное количество жидкости.

Жара повлияла и на другие возможности передвижения в Великобритании.

Например, в понедельник были отменены рейсы из лондонского аэропорта Лутон, который является пунктом назначения лоукостеров. Как сообщает ВВС, рейсы отменены или перенаправлены, так как небольшая часть взлетно-посадочной полосы буквально начала плавиться.