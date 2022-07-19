Евросоюз планирует разблокировать часть активов российских банков

Государства-члены "хотят ясно дать понять, что в санкциях нет ничего, что мешало бы транспортировке зерна из России или Украины", - заявил AFP некий дипломат ЕС на условиях анонимности.

Предложение ЕС является частью последнего обновления блока санкций, которое обсуждается между государствами-членами. Для его вступления в силу потребуется единогласное одобрение.

Исключение будет сделано для банков, уже находящихся в санкционном списке ЕС, "если средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

Один из дипломатов ЕС отметил, что такое исключение для продуктов питания "совершенно понятно".

Россия в феврале начала полномасштабную войну против Украины и захватила несколько черноморских портов, одновременно бомбя другие, в том числе главный украинский экспортный зерновой порт в Одессе.

Украина заминировала некоторые порты, чтобы защититься от нападения России.

Аграрный сектор Украины является важным источником зерна для мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где ситуация с продовольственным обеспечением особенно напряженная.