Евросоюз ищет газ и защищает санкции против России

В Германии также набирает обороты дискуссия о том, какие санкции имеют смысл. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит газа приведет к рецессии. На этом фоне представляющий Левую партию Клаус Эрнст (Klaus Ernst), председатель комитета бундестага по энергетике, критикует санкции как "гол в свои ворота". Несмотря на сокращение объемов поставок вдвое, Россия будет получать больше, чем до войны из-за роста цен на энергоносители на мировых рынках.

При этом 47 процентов немцев, как показал опрос, проведенный социологическим институтом INSA, считают, что санкции нанесут больший ущерб Германии, чем России.

Боррель уверен в эффективности санкций

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опровергает критику в адрес эффективности санкций. На встрече в Брюсселе глава европейской дипломатии, в частности, отверг утверждения, что эмбарго ЕС повышает цены на нефть. "Любой, кто хочет обратить внимание на факты, может убедиться в том, что цена на нефть находится на том же уровне, что и до начала войны в феврале", - отметил он.

Действительно, международные нефтяные рынки успокоились. Аналитики банка Goldmann Sachs пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по цене на нефть на этот год. Однако это связано с мрачными перспективами мировой экономики, а не с политикой ЕС. Страхи перед рецессией всегда приводили к удешевлению нефти.

Эксперты Еврокомиссии также говорят, что санкции работают. Российская экономика в этом году сократится на десять процентов, в то время как экономика ЕС растет чуть менее чем на два процента.

ЕС в поисках альтернативы

В Германии с нетерпением ждут, будет ли российский газ снова поступать по трубопроводу "Северный поток" после того, как 21 июля должно завершиться положенное ему техническое обслуживание. Даже если этого не произойдет, мы не должны склоняться перед требованиями России, предупреждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В конце концов, России не запретили поставлять газ. "Санкций на газ нет, но мы все знаем, что Россия может использовать энергию как политический инструмент. Ответственные правительства подготовились к этому. Даже если газ перестанет поступать, я надеюсь, что найдутся альтернативные поставщики", - указал он.

Еврокомиссия ЕС и страны-члены ЕС уже несколько месяцев ищут эту альтернативу. Российский газ, доля которого составляет примерно 40 процентов импорта в ЕС, трудно заменить в краткосрочной перспективе. Были обещаны дополнительное поступление газа из Норвегии и Алжира. Первые контракты были подписаны с поставщиками сжиженного газа (СПГ) из США и Катара. В конце года первый сжиженный газ появится на плавучих терминалах в Германии.