Видео ⟩ Эрдоган заставил Путина ждать своего появления

Путин и Эрдоган встретились в ходе визита в столицу Ирана Тегеран, где их принял президент Ирана Ибрахим Раиси. В ходе визита Путин встретился с высшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который выразил поддержку вторжению России в Украину.
В 2020 году Путин заставил Эрдогана, который явился в Москву на двустороннюю встречу, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, примерно две минуты ждать его прибытия. Тогда озадаченное ожидание турецкой делегации снял контролируемый правительством России телеканал "Россия-1".
Путин часто опаздывает на встречи, иногда даже на часы. Обобщение вещательной организации RFE/RL свидетельствует о том, что дольше всего его ожидала канцлер Германии Ангела Меркель - в 2014 году ей пришлось ждать более четырех часов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!