Магучих упустила золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике

26-летняя Паттерсон покорила высоту в 2,02 м с первой попытки, завоевав свою первую золотую медаль на взрослом чемпионате мира. Главный фаворит соревнований Ярослава Магучих заняла второе место. Она взяла высоту в 2,02 м только со второй попытки.

Обе спортсменки пробовали 2,04 м, но по три их захода не увенчались успехом. Бронзовая медаль досталась итальянке Елене Валлортигаре (2,00 м с первой попытки).

Другая украинка Ирина Геращенко завершила соревнование на 4-м месте с личным рекордом (2,00 метра). Отметим, что для Магучих это вторая подряд серебряная медаль чемпионатов мира, а Геращенко во второй раз становится четвёртой.

Серебро Магучих - вторая медаль для Украины на чемпионате мира. Ранее, также в прыжках в высоту, бронзу завоевал 34-летний Андрей Проценко, взяв высоту 2,33 м.

