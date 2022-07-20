Официально: Левандовски перешёл в "Барселону"

Контракт с 33-летним польским футболистом рассчитан до 2026 года. Сумма отступных в контракте указана в размере 500 млн евро.

Сообщается, что каталонский клуб заплатит за переход игрока "Баварии" 45 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

Левандовски выступал за мюнхенскую "Баварию" с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых забил 344 мяча и отдал 72 результативные передачи. В прошедшем сезоне поляк провёл за "Баварию" 46 матчей и забил 50 голов во всех турнирах. До перехода в "Баварию" Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию" и польский "Лех".

За время своей карьеры Левандовский дважды становился чемпионом Польши, десять раз чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20, обладателем Суперкубка УЕФА (2020), обладателем "Золотой бутсы" (2021, 2022) и лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

"Барселона" заняла второе место в минувшем сезоне чемпионата Испании.