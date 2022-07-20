Выявлено 2093 новых случая Covid-19. Кумулятивный показатель - почти 600

Это самое большое количество новых случаев заболевания с 31 марта.

Умерший входил в возрастную группы от 80 до 89 лет. Он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 599,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5354 лабораторных теста на Covid-19, 39,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 874 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1219 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 849 802 человек, 5879 человек скончались от этого заболевания.