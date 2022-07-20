Литовские дискоболы завоевали две медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Чемпионом мира стал 23-летний словенец Кристьян Чех, который показал результат 71,13 метра. Этим результатом он установил рекорд чемпионатов мира.

Миколас Алякна показал второй результат (69,27 м). Для 19-летнего литовца эта медаль стала первой на взрослом чемпионате мира. В 2021 году он одержал победу на чемпионате мира до 20 лет.

Бронзу завоевал его соотечественник Андрюс Гудзюс, который отправил снаряд на 67,55 метра.

Миколас является сыном легендарного литовского дискобола Виргилиюса Алякны - двукратного олимпийского чемпиона (2000, 2004) и двукратного чемпиона мира (2003, 2005).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике продлится до 24 июля.