Чеченский боец UFC проведёт бой с первым победителем Макгрегора

Бой Диаза и Чимаева состоится 10 сентября в Лас-Вегасе. Поединок продлится пять раундов и станет главным боем UFC 279. Ожидается, что в ближайшее время об этом объявят официально.

"Я займусь похоронами Нейта Диаза в UFC", - цитирует ESPN Чимаева.

28-летний уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, который в настоящее время представляет Швецию, провёл в карьере 11 поединков и все выиграл. В своём последнем бою в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Это был первый бой, когда Чимаев не смог победить досрочно.

Американцу Нейту Диазу 37 лет. Он провёл в ММА 33 поединка, одержал 20 побед и потерпел 13 поражений. В марте 2016 года Диаз нанёс первое поражение в карьере экс-чемпиону UFC ирландцу Коннору Макгрегору. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

Диаз выступает в UFC с июня 2007 года. Поединок против Чимаева будет для него последним по контракту с промоушеном. Ранее американец отмечал, что хотел бы по истечении соглашения уйти из организации.