Сидорова выиграла чемпионат Москвы, прыгнув выше новой чемпионки мира

31-летняя Сидорова на чемпионате Москвы преодолела планку на высоте 4,86 м. Второй стала Полина Кнороз (4,70 метра), а третье место заняла Екатерина Брянчина (4,40).

Примечательно, что Сидорова прыгнула выше чемпионки мира американки Кэти Нажотт, которая за день до этого на проходящем в американском Юджине мировом первенстве преодолела планку высотой 4,85 метра.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за войны в Украине.

Российские легкоатлеты не были допущены до участия в чемпионате мира даже в нейтральном статусе.

Анжелика Сидорова на Олимпийских играх в Токио завоевала серебро, уступив Нажотт. Также на счету россиянки победа на чемпионате мира (2019) и чемпионате Европы (2014).