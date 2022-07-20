Еще две политические силы назвали своих лидеров

Претендент на пост главы правительства утверждает, что список кандидатов на участие в выборах в 14-й Сейм от "Прогрессивных" составляли не "какие-то серые кардиналы": члены партии выбрали профессиональных претендентов, в том числе с международным опытом. При составлении списка учитывалось как гендерное равенство, так и способности и предыдущие достижения кандидатов, пояснил политик.

Кандидатом от "Объединенного списка ЛЗП/ЛОР/ЛП" на пост премьер-министра будет Пиленс

Кандидатом на пост премьер-министра от партийного объединения "Объединенный список: Латвийская Зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия" ("Объединенный список ЛЗП/ЛОР/ЛП") станет инициатор создания общества "Объединенный список Латвии" предприниматель Улдис Пиленс.

Объединение партий сегодня озвучило имена лидеров и первых номеров избирательного списка, по которому на выборах стартуют как нынешние, так и бывшие политики, представители различных отраслей и предприниматели.

В Риге под первым номером в список включен депутат Сейма Дидзис Шмитс (ЛЗП), который был избран в 13-й Сейм по списку партии KPV LV, но позже вышел из партии, впоследствии став членом ЛЗП.

В рижский список также включен бывший командующий Сухопутными войсками Латвии, полковник в отставке Игорь Раев, вице-президент Латвийской ассоциации медицинских сестер Илзе Ортвейна, председатель правления ООО New Rosme Эдгар Штелмахерс, генерал в отставке Артис Велшс и глава Латвийской автоассоциации Андрис Кулбергс.

В Видземе под первым номером стартует заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс (ЛОР). В список включены председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс (ЛОР), заместитель председателя Кекавской краевой думы Агнесе Гедушева (ЛОР), директор Адажской средней школы Чеслав Батня, который упоминался как возможный кандидат на должность министра образования, предприниматель Айва Виксна и депутат Сейма, бывший министр обороны Раймонд Бергманис (ЛЗП).

В Земгале первым номером выступит депутат Сейма Эдгар Таварс (ЛЗП). В земгальский избирательный список также включены бывший депутат Сейма Ингмар Лидака (ЛЗП), бывший многолетний руководитель Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига, глава Латвийского общества профессиональных приемных семей "Терезе" Ария Мартукане, заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде (ЛЗП).

Первым в списке Курземе выступает бывший премьер-министр, депутат Сейма Марис Кучинскис (ЛП). В списке также значатся: председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, депутат Лиепайской городской думы Линда Матисоне, депутат Южнокурземской краевой думы, крестьянин Эдгар Путра и оппозиционер Вентспилсской городской думы Айвис Ландманис.

Лидером списка в Латгале станет Юрис Вилюмс (ЛОР). За ним следуют депутат думы Даугавпилса Ивар Шкинчс, бывший мэр Балви Янис Труповниекс, а также Ливия Плавинска, которая вышла из состава Резекненской городской думы через две недели после утверждения ее мандата.

Таварс и Кучинскис были избраны в 13-й Сейм из списка Союза зеленых и крестьян (СЗК), но в этом году фракция СЗК в Сейме раскололась, Кучинскис и Таварс прекратили сотрудничество с ней.

Вилюмс был депутатом 12-го Сейма, куда он прошел по списку ЛОР. Он также баллотировался на выборах в 13-й Сейм, но ЛОР не удалось преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Сегодня также было подписано соглашение о сотрудничестве между объединением политических партий и инициированным Улдисом Пиленсом обществом "Объединенный список Латвии", в котором собрались профессионалы из разных областей.