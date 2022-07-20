ФОТО: Пресс-фото

Красота и здоровье кожи требуют ежедневного ухода за кожей на протяжении длительного периода времени. Перед особыми событиями, мероприятиями мы хотим, чтобы кожа нашего лица выглядела безупречно. Что поможет нашей коже лучше выглядеть? Советует фармацевт BENU Aptieka Лиене Граудиня.

Время свадеб в самом разгаре, также проводятся различные мероприятия на открытом воздухе. Чтобы наша кожа выглядела свежей и сияющей и в праздники, и в будни, о ней необходимо ежедневно заботиться, хорошо очищая и используя подходящий для нашего типа кожи крем, говорит фармацевт Л. Граудиня. В основе сияющей кожи – ее регулярное увлажнение, при этом необходимо ежедневно использовать как увлажняющие средства по уходу за кожей лица, так и достаточное количество воды. Наш образ жизни также влияет на сияние нашей кожи – если у нас много стрессов, мы недостаточно спим и ведем малоподвижный образ жизни, это будет способствовать появлению тусклой, серой и нездоровой кожи.

Летом особенно важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей. Не забывайте об этом как в будни, так и в праздники и во время различных мероприятий!

Как помочь коже сиять?

Если вы ленились ежедневно ухаживать за кожей, то можете воспользоваться средствами, которые помогут вашей коже выглядеть сияющей и красивой в важные дни – на свадьбе, дне рождения и других мероприятиях! Это различные кремы и маски – от интенсивно увлажняющих кремов до масок, которые дополнительно насыщают кожу кислородом. Кремы и сыворотки, содержащие витамин С, также помогут улучшить внешний вид вашей кожи, делая ее более яркой и сияющей. Однако, чтобы достичь желаемого эффекта, их следует использовать заблаговременно, до начала торжеств и важных событий, объясняет Л. Граудиня.

Ежедневный уход за кожей поможет вам чувствовать себя каждый день, как на празднике. Поэтому не забывайте регулярно очищать кожу, использовать кремы и сыворотки, подходящие вашему типу кожи, раз в неделю делать маску или использовать подходящий для лета пилинг, чтобы избавиться от старых клеток кожи. Вашей коже также пойдет на пользу, если вы будете высыпаться, есть меньше сладкого и жирного, снизите уровень стресса и будете проводить время на свежем воздухе. Сбалансированное питание также является одним из факторов, способствующих здоровью и красоте кожи. Хорошо выглядеть вашей коже помогут витамины А и Е, а также биотин и продукты, содержащие коллаген.

ФОТО: Пресс-фото

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До и после грима

Для того чтобы нанесенный грим смотрелся как можно лучше, в качестве основы используйте кремы, сыворотки и маски с увлажняющим эффектом, так как грим лучше всего ложится и держится на хорошо увлажненной коже.

Для снятия грима подойдет ежедневное средство для очистки лица, но если вы использовали водостойкую косметику, то вам обязательно пригодится двухфазное средство для снятия макияжа, говорит фармацевт BENU Aptieka. Масляная фаза в этом средстве облегчает удаление водостойкой косметики. После снятия макияжа настоятельно рекомендуется нанести на кожу увлажняющий крем или маску. Можно также выбрать маску, которую можно оставить на всю ночь.

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