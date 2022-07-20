Скоро у полиции будет еще три автомобиля с камерой в 360 градусов

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне, сообщила, что закупка оборудования была недавно завершена, и в настоящее время сделка находится на согласовании. Пока этот процесс продолжается и полиция не раскрывает сумму контракта и поставщика.

Всего будет закуплено оборудование на три автомобиля. Не нужно будет покупать новые автомобили, так как камеры можно будет разместить на транспортных средствах, находящихся в настоящее время в распоряжении полиции.

Она также указал, что первая система с камерой в 360 градусов, приобретенная в 2019 году, положительно зарекомендовала себя и продолжает эффективно работать в области наблюдения за безопасностью дорожного движения.

Уже сообщалось, что осенью 2019 года на улицах начала курсировать полицейская машина без опознавательных знаков, оснащенная камерой в 360 градусов. Установленное устройство способно считывать номерные знаки и выявлять нарушения, не останавливая водителя транспортного средства. Как и в случае с фоторадарами, нарушитель не останавливается, а позже получает отчет о нарушении с фотографией автомобиля, номерного знака и зафиксированным нарушением.

Камеры могут фиксировать самые разнообразные нарушения, такие как агрессивное вождение, использование телефона, движение по полосам общественного транспорта, проезд на красный свет, езда с выключенными фарами и другие.

В прошлом году с подобным оборудованием было выявлено 8223 нарушения.

Ранее в полиции также подтвердили, что в дополнение к уже имеющимся дронам закуплены новые беспилотные летательные аппараты, которые могут использоваться для контроля за безопасностью движения и выполнения других функций.