Украина сообщает о гибели группы бойцов из ЧВК "Вагнер"

"В очередной раз при стойком и мужественном удержании позиций на одном из рубежей линии фронта благодаря слаженности и обученности личным составом нашей бригады была полностью ликвидирована группа ЧВК "Вагнер", - говорится в посте.

Из сообщения бригады неясно, где именно произошло столкновение вагнеровцев с ВСУ, однако известно, что в последнее время российские наемники принимали участие в боях в районе Попасной и Лисичанска.

Никаких комментариев российской стороны пока нет.

Россия не скрывает, что использует наемников в войне против Украины. Западные эксперты связывают это с острой нехваткой личного состава в российской армии, сообщает Русская служба BBC.

Западные эксперты связывают это с нехваткой солдат в российской армии.

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