Украина сообщает о гибели группы бойцов из ЧВК "Вагнер"
Группа бойцов российского наемнического формирования "Вагнер" ликвидирована в боях в Украине, сообщили представители ВСУ в социальной сети Facebook.
Группа бойцов российского наемнического формирования "Вагнер" ликвидирована в боях в Украине, сообщили представители ВСУ в социальной сети Facebook.
"В очередной раз при стойком и мужественном удержании позиций на одном из рубежей линии фронта благодаря слаженности и обученности личным составом нашей бригады была полностью ликвидирована группа ЧВК "Вагнер", - говорится в посте.
Из сообщения бригады неясно, где именно произошло столкновение вагнеровцев с ВСУ, однако известно, что в последнее время российские наемники принимали участие в боях в районе Попасной и Лисичанска.
Никаких комментариев российской стороны пока нет.
Россия не скрывает, что использует наемников в войне против Украины. Западные эксперты связывают это с острой нехваткой личного состава в российской армии, сообщает Русская служба BBC.
Западные эксперты связывают это с нехваткой солдат в российской армии.
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