Ср, 20.07.2022
Мы хотели бы вернуться как можно скорей, но мама не решается подвергать опасности моих младших братьев. Анастасия, проживающая в Германии украинка
Анастасия, проживающая в Германии украинка

Украина сообщает о гибели группы бойцов из ЧВК "Вагнер"

Военные в Украине. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Группа бойцов российского наемнического формирования "Вагнер" ликвидирована в боях в Украине, сообщили представители ВСУ в социальной сети Facebook.

"В очередной раз при стойком и мужественном удержании позиций на одном из рубежей линии фронта благодаря слаженности и обученности личным составом нашей бригады была полностью ликвидирована группа ЧВК "Вагнер", - говорится в посте.

Из сообщения бригады неясно, где именно произошло столкновение вагнеровцев с ВСУ, однако известно, что в последнее время российские наемники принимали участие в боях в районе Попасной и Лисичанска.

Никаких комментариев российской стороны пока нет.

Россия не скрывает, что использует наемников в войне против Украины. Западные эксперты связывают это с острой нехваткой личного состава в российской армии, сообщает Русская служба BBC.

Западные эксперты связывают это с нехваткой солдат в российской армии.

Галерея: Война в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back