Депутаты допускают смягчение санкций против России, чтобы обеспечить экспорт зерна

Голод в мире будет означать новые волны миграции для Европы, признала депутат. "Мы все в сообщающихся сосудах, и любая дисгармония создает следующую", - сказала Бейтнере-Ле Галла, признав, что в данном случае можно сделать исключения из санкций против России.

На вопрос, не создаст ли такой шаг Европейского союза (ЕС) новые возможности для обхода санкций, депутат заявила, что это уже происходит сейчас, поэтому каждый случай необходимо выявлять и разоблачать.

По словам политика, единство ЕС в определении исключений из санкций будет зависеть от коммуникации и представленных аргументов.

Заместитель главы Комиссии Сейма по иностранным делам Атис Лейиньш ("Новое Единство") также считает, что "другого выхода нет" - необходимо установить исключения из санкций в отношении торговли продовольствием. Он также видит возможность значительного притока африканских иммигрантов, который произошел бы, если бы многие миллионы людей столкнулись с голодом из-за нехватки зерна.

Кроме того, это необходимо и для Украины, и для России, иначе урожай зерна сгниет, да и новые посевы девать будет некуда, отметил депутат.

При этом остальные санкции будут продолжать действовать, и будут создаваться новые, отметил Лейиньш, приведя в пример запрет на экспорт российского золота, которое было важным источником дохода России.

Политик также считает, что страны ЕС смогут договориться о применении исключений из санкций в отношении торговли продовольствием, потому что "это очень нужно для Украины".

С другой стороны, председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение) заявил, что санкции против России не могут быть смягчены ни в каком виде и объеме. Это абсолютно противоречило бы оказанию влияния и давления на Россию, считает депутат. Политики недавно согласовали такую ​​позицию Латвии в Комиссии Сейма по европейским делам.

Однако Колс сказал, что не может подробно комментировать предложение ЕС об освобождении от санкций экспорта продуктов питания, поскольку он не видел официального документа.

Он предположил, что остальные страны Балтии и Центральной Европы также будут против любого смягчения санкций.

Сообщается, что Европейский союз готовится установить исключения из санкций против Москвы, чтобы разблокировать активы российских банков, связанные с торговлей продуктами питания и удобрениями.

Страны ЕС "хотят дать понять, что в санкциях нет ничего, что мешало бы транспортировке зерна из России или Украины", заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Исключение будет доступно для банков, уже находящихся в санкционном списке ЕС, если "такие средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

Предложение ЕС является частью последнего обновленного блока санкций, которое обсуждается между государствами-членами. Для вступления в силу потребуется единогласное одобрение.