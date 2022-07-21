Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином

31-летний Карлсен пояснил, что у него нет мотивации проводить ещё один матч за звание чемпиона мира. По словам шахматиста, он думал об этом решении более полутора лет и обсуждал его как с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), так и с Непомнящим.

Норвежец не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Он также дал понять, что продолжит полноценно заниматься шахматами.

Ранее Карлсен говорил, что его мотивация будет достаточной, лишь если его соперником станет французский шахматист иранского происхождения Алиреза Фирузджа.

Теперь матч за звание чемпиона мира проведут Непомнящий и 29-летний китаец Дин Лижэнь, который в турнире претендентов занял второе место. Матч Непомнящего и Дин Лижэня пройдёт весной 2023-го.

Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Он защитил этот титул в 2014-м, 2016-м, 2018-м и 2021 году. Последним его соперником был 32-летний Ян Непомнящий - россиянин уступил норвежцу со счётом 3,5:7,5.