Фотографы добра Влада и Константин Либеровы. Они показывают жизнь там, где прошлась смерть

Мы попадали под обстрел минами и под обстрел кассетными бомбами, которые запрещены международным правом. Мы ехали по полю, и одна такая "кассетка" упала в четырехстах метрах от нас – расстояние в 400 метров спасло нашу жизнь. Куда бы мы ни ехали, мы можем попасть под обстрел. Нам, конечно, страшно оказываться в местах, где громко, взрывы, стреляют, но мы продолжаем это делать и сохраняем оптимизм, потому что когда мы знакомимся с нашими военными – мы понимаем, какие они смелые, сильные и стойкие – они внушают уверенность и мотивируют нас фотографировать дальше. Нас вдохновляют люди, мы влюбились в нашу страну по-настоящему в военное время, мы отстроим наши города и будем процветающим государством, но осталось только победить Российскую Федерацию.

- Есть такой термин war porn, когда аудиторию подсаживают на изображения насилия, как думаете – люди привыкли уже к фотографиям войны?

- Конечно привыкли – это большая проблема, поэтому мы продолжаем заниматься фотографией и стараемся не дать людям привыкнуть. Мы не подаем наш контент следующим образом: "опять ракета прилетела в жилой дом, РФ совершила акт террора, столько-то трупов, вот вам фото разрушенного дома". Это уже не цепляет аудиторию, и все уже к этому привыкли, поэтому нам нужно продумывать контент, как бы цинично это ни звучало.

Если брать за основу социальные сети, в частности Instagram, то наши фотографии репостятся намного больше других как раз из-за того, что мы перенесли некую художественность в суровую документалистику. Нашу фотографию запостит себе блогер-миллионник или инфлюенсер, потому что "красивенько" и оно впишется в твой профиль – да, звучит странно, но таким образом люди освещают новости и говорят о войне.

За последние четыре месяца мы побили свой личный рекорд – наши посты больше репостят, чем лайкают, потому что многие делятся нашим контентом, но рука не поднимается поставить лайк под фото войны.

Мы понимаем, что мы не можем перестать фотографировать, теперь это наша ответственность. Это важно, возможно, это маленький фронт, но мы же не россияне, чтобы говорить: "Мы маленькие люди, и от нас ничего не зависит". Все зависит как раз от совокупности маленьких людей, которые что-то делают. Это зло пришло в наш дом, и если мы хотим быстрее от этого избавиться, то мы должны все вместе прикладывать усилия для этого.

Константин Либеров ФОТО: Из личного архива Влады и Константина Либеровых

- Работа военного фотографа заключается в том, чтобы все запечатлеть и ничего не пропустить, но было ли такое, что вам приходилось откладывать камеру и становиться участником событий?

- Например, с каждой фотосъемки, где были обстрелы, у нас есть сделанные снимки – ты лежишь на земле и стараешься запечатлеть атмосферу происходящего и портреты людей, которые переживают огромный спектр эмоций в этот момент, но в то же время по-хорошему ты должен спасать свою жизнь, а ты продолжаешь фотографировать. В эпицентре событий, в апогее эмоциональной боли у нас чувство эмпатии полностью отсутствует: например, выносят женщину всю в крови из разрушенного дома на носилках, но мы не чувствуем к ней эмпатию в моменте – мы ищем ракурс, как лучше передать ее боль и как сделать то самое фото, которое тронет тысячи людей.

После того как фото сделаны, мы приезжаем домой и начинаем анализировать, что мы на самом деле увидели и какая на самом деле жестокая война. Работа фотографа в условиях войны – это нелегкое дело, бывает, тебе хочется в моменте плакать, поддержать или обнять человека, но вместо этого ты берешь камеру в руки и снимаешь – иначе зачем ты здесь?

Мы всегда стараемся запечатлеть атмосферу происходящего, что, наверно, неправильно, но, что бы ни случилось, я – фотограф и я фотографирую.