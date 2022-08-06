Сын Бекхэма станет круче отца?

Гол Ромео со штрафного не остался без внимания отца, который написал в соцсетях: "Отличная работа. Я горжусь". Ромео ответил: "Я люблю тебя, отец, это было для тебя".

Ударами Дэвида Бекхэма в своё время восхищались не только болельщики, но и футболисты других команд. Так, например, бразилец Роберто Карлос, который и сам был мастером штрафных ударов, сказал следующее: "Бекхэм бьёт штрафные лучше, чем я. Он доказал, что важна не только сила, но и точность".

Что касается Ромео, то спортивный аналитик CBS Луис Мигель Эчегарай интересно подметил: "Он напоминает отца своими действиями и техникой. Боже, я чувствую себя очень старым, наблюдая за лучшими моментами сына Бекхэма".

До переезда в США Ромео тренировался в академии лондонского "Арсенала". Там же занимались и его братья - Бруклин и Круз. Однако только Ромео сделал серьёзную ставку на футбольную карьеру.

Да, скорее всего, Ромео не станет звездой мирового футбола. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает сына легендарного футболиста всего в 50 тысяч евро. Тем не менее ему под силу стать мастерским исполнителем штрафных ударов. С таким-то учителем!

Шансы на серьёзную футбольную карьеру в семье Бекхэма остаются также у 11-летней Харпер. Единственная дочь звёздной пары решила пойти по стопам отца, занявшись футболом.