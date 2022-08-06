Дэвид Бекхэм был одним из лучших исполнителей штрафных в истории мирового футбола. Этим летом фамилия Бекхэм вновь появилась в СМИ в связи с голом прямым ударом со штрафного. Правда, автором гола стал не Дэвид, а его сын Ромео.
Сын Бекхэма станет круче отца?
Сын легендарного футболиста дебютировал за дубль "Интер Майами" в сентябре прошлого года. В матче за "Форт Лодердейл" (резервная команда клуба МЛС "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм) Ромео провёл на поле 79 минут, а встреча завершилась со счётом 2:2.
Интересно, что матч он начал справа в полузащите - на этой же позиции играл его отец. Встреча, правда, для Бекхэма-младшего сложилась не очень удачно и он не отметился результативными действиями.
Стоит также отметить, что в том матче в стартовом составе на поле вышел Харви Невилл, сын бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла.
11 июля Бекхэм-младший забил очень красивый гол со штрафного в матче за фарм-клуб "Интер Майами" в ворота молодёжки "Орландо Сити". Блестящий удар 19-летнего правого полузащитника из-за штрафной принёс его команде уверенную победу со счётом 3:1. Оцените!
Мяч со штрафного стал первым голом во взрослой профессиональной карьере Ромео. Но у Бекхэма-младшего уже семь голевых передач, причём некоторые из них он сделал со штрафных и угловых.
Гол Ромео со штрафного не остался без внимания отца, который написал в соцсетях: "Отличная работа. Я горжусь". Ромео ответил: "Я люблю тебя, отец, это было для тебя".
Ударами Дэвида Бекхэма в своё время восхищались не только болельщики, но и футболисты других команд. Так, например, бразилец Роберто Карлос, который и сам был мастером штрафных ударов, сказал следующее: "Бекхэм бьёт штрафные лучше, чем я. Он доказал, что важна не только сила, но и точность".
Что касается Ромео, то спортивный аналитик CBS Луис Мигель Эчегарай интересно подметил: "Он напоминает отца своими действиями и техникой. Боже, я чувствую себя очень старым, наблюдая за лучшими моментами сына Бекхэма".
До переезда в США Ромео тренировался в академии лондонского "Арсенала". Там же занимались и его братья - Бруклин и Круз. Однако только Ромео сделал серьёзную ставку на футбольную карьеру.
Да, скорее всего, Ромео не станет звездой мирового футбола. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает сына легендарного футболиста всего в 50 тысяч евро. Тем не менее ему под силу стать мастерским исполнителем штрафных ударов. С таким-то учителем!
Шансы на серьёзную футбольную карьеру в семье Бекхэма остаются также у 11-летней Харпер. Единственная дочь звёздной пары решила пойти по стопам отца, занявшись футболом.
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