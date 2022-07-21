На улице Лубанас в Риге фура насмерть сбила велосипедиста

На улице Лубанас водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

"Ехал по улице Лубанас, и на пешеходном переходе "выскочил" велосипедист. Я пытался броситься в левую сторону, думал, что объеду, но зацепил его. Избежать столкновения не удалось, он также ехал в левую сторону, на вторую полосу", - рассказал передаче водитель грузовика Volvo Гатис.

"Велосипедист просто ехал, поднял руку, очевидно, показал, что хочет совершить поворот, проехать через улицу. Он не остановился, с поднятой рукой так и ехал по пешеходному переходу. Фура, очевидно, не заметила, я не знаю, что у нее произошло, водитель хотел избежать столкновения с велосипедистом и, получается, выехал на нашу полосу, навстречу автобусу", - рассказала водитель Nissan и очевидица происшествия Кристине.

"Фура зацепила переднее колесо велосипеда, и от удара велосипедист полетел под автобус. Я очень хорошо видела, сначала думала, что автобус его переехал, но автобус успел остановиться у него на руках, он головой ударился об колесо. Я остановила машину, сразу же позвонила в скорую. Меня попросили подойти к человеку, посмотреть, жив он или нет. У него была разбита голова, лилось много крови", - продолжила автоводитель.

Медики сообщили передаче, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия спасателей.

Полиция начала расследование, отмечает Degpunktā.