"Валмиера" и "Лиепая" уступили дома. "Рига" устроила разгром в Словакии

"Лиепая" на своём поле принимала именитый швейцарский клуб "Янг Бойз". Гости, как и ожидалось, владели преимуществом, но поразить ворота "Лиепаи" сумели лишь один раз - на 73-й минуте Фабиан Ридер подал угловой, а Кристиан Фасснахт головой отправил мяч в ворота Кришьяниса Звиедриса.

Ридер, кстати, мог отличиться и сам, когда за 6 минут до гола мяч после его удара угодил в перекладину ворот. "Лиепая" в концовке встречи пыталась восстановить равновесие на табло, но гостям удалось выстоять и одержать минимальную победу на выезде - 1:0.

К сожалению, не смогла порадовать болельщиков и "Валмиера", которая на рижском стадионе "Даугава" уступила северомакедонскому клубу "Шкендия" - 1:2.

Гости открыли счёт уже на 9-й минуте благодаря точному удару Люпче Дориева. В первом тайме "Шкендия" могла удвоить преимущество, но сначала хороший момент упустил Аденис Шала, а на 34-й минуте Дориев попал в штангу. Под конец первого тайма "Валмиера" заработала угловой удар, после которого Джибриль Гейе счёт сравнял.

Практически сразу после этого гости могли выйти вперёд, но "Валмиеру" вновь спасла штанга после удара Эгзона Бейтулая. На 63-й минуте футболистам "Шкендии" всё-таки удалось добиться своего - гол в ворота номинальных хозяев забил Синдри Гури, который воспользовался ошибкой обороны соперника.

"Рига" была единственной латвийской командой, которая начала второй отборочный раунд Лиги конференций на выезде, а также единственной, кто одержал победу. При чём уверенную - матч проходил в Словакии и завершился победой "Риги" над местным "Ружомбероком" со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 43-й минуте после точного удара аргентинца Марсело Торреса. Две минуты спустя "Рига" во второй раз огорчила хозяев - на этот раз гол на свой счёт записал финн Микаэль Сойсало. Точку в матче на 50-й минуте поставил бразилец Дуглас Аурелиу, который вышел один на один с вратарём и точно пробил в левый верхний угол.

Ответные матчи второго раунда Лиги конференций пройдут 28 июля.