Пт, 22.07.2022
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Хэзер Пенни, эксперт Митчелловского института

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс - самая быстрая женщина мира с безумными причёсками

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс ФОТО: AFP/SCANPIX

На этой неделе ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала 10-е золото чемпионатов мира по лёгкой атлетике, в очередной раз доказав, что она является величайшей бегуньей в истории.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс - живая легенда лёгкой атлетики, масштабов величины которой многие просто не осознают.

Карьера эпатажной 152-сантиметровой спортсменки настолько уникальна, что можно быть уверенным - после завершения карьеры о ней снимут фильм. Правда, в свои 35 лет заканчивать Шелли не собирается.

Шелли родилась в 1986 году в Кингстоне. Её мама забеременела в 15. Вместе с двумя братьями она росла в нищете, грязи и голоде в самом криминальном районе города. Спорт, как это часто бывает в таких случаях, стал спасением для ребёнка.

В 20 лет она попала в состав сборной Ямайки 4х100 на чемпионат мира 2007 года, где завоевала серебро. А через год они вместе с Усэйном Болтом зажигали в Пекине. Эти двое принесли Ямайке первые в истории страны золотые медали в беге на 100 метров.

Шелли мгновенно стала звездой, но от успеха не сошла с ума. Спортсменка побеждала каждый год практически на всех соревнованиях. То 100 м, то 200, то 4х100, то всё сразу, как на ЧМ-2013 в Москве - такого больше не удавалось никому в истории.

С Олимпиады-2012 в Лондоне Шелли вернулась с двумя серебряными медалями, а четыре года спустя из Рио-де-Жанейро - с серебром и бронзой. Многим тогда казалось, что карьера девушки подходит к концу. Разговоры об этом участились после того, как в 2017 году Шелли стала мамой. В этом же году карьеру завершил Усэйн Болт.

Откуда у новоиспечённой мамы, которая к тому моменту завоевала всё на свете, была мотивация и силы продолжать - остаётся загадкой...

В 2019 году она приехала на чемпионат мира в Доху и как в старые добрые времена завоевала две золотые медали - 100 м и 4х100. Через год случилась пандемия, и казалось, что время работает против Шелли... В 2021-м она обновила свои личные рекорды и на 100 м, и на 200 м.

Причём её 10,60 на сотне - третий результат в мировой истории. Быстрее было только у Элейн Томпсон-Херы (10,54) и скандальной Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49).

Год назад на Олимпиаде в Токио она взяла серебро на 100 м и золото в эстафете 4х100 м. Казалось, это уже точно всё... На этой неделе в американском Юджине Шелли-Энн в 35 лет в пятый раз выиграла любимые 100 м на чемпионате мира, став самой возрастной спортсменкой, победившей в личной дисциплине.

"Надеюсь, это покажет, что возраст ничего не значит. Вам может быть 20, может быть 30, но вы всё ещё способны достичь величия. Просто нужно соревноваться и доверять себе, своему чутью и интуиции. Я счастлива, что у меня есть этот талант и что в 35 лет после рождения ребёнка я продолжаю этим заниматься. Надеюсь, вдохновляю женщин пройти собственный путь", - цитирует Фрейзер-Прайс The Guardian.

Отдельного упоминания заслуживают дерзкие причёски ямайской бегуньи. Розовый, зелёный, голубой, красный, синий, да какой угодно парик - это уже фишка Шелли, которая всегда подходит к выбору причёски с фантазией. На играх в Рио она была знаменосцем сборной Ямайки и потратила три часа, чтобы перекрасить волосы в цвета ямайского флага для церемонии открытия.

Впереди у Шелли эстафета 4х100. Если Ямайка победит, то она догонит Болта по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. У него их 11. Ну, и не будем забывать, что до Олимпиады в Париже осталось всего два года. Взять золото на стометровке спустя 16 лет? Для этой спортсменки нет ничего невозможного.

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