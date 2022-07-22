Шелли-Энн Фрейзер-Прайс - самая быстрая женщина мира с безумными причёсками

С Олимпиады-2012 в Лондоне Шелли вернулась с двумя серебряными медалями, а четыре года спустя из Рио-де-Жанейро - с серебром и бронзой. Многим тогда казалось, что карьера девушки подходит к концу. Разговоры об этом участились после того, как в 2017 году Шелли стала мамой. В этом же году карьеру завершил Усэйн Болт.

Откуда у новоиспечённой мамы, которая к тому моменту завоевала всё на свете, была мотивация и силы продолжать - остаётся загадкой...

В 2019 году она приехала на чемпионат мира в Доху и как в старые добрые времена завоевала две золотые медали - 100 м и 4х100. Через год случилась пандемия, и казалось, что время работает против Шелли... В 2021-м она обновила свои личные рекорды и на 100 м, и на 200 м.

Причём её 10,60 на сотне - третий результат в мировой истории. Быстрее было только у Элейн Томпсон-Херы (10,54) и скандальной Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49).

Год назад на Олимпиаде в Токио она взяла серебро на 100 м и золото в эстафете 4х100 м. Казалось, это уже точно всё... На этой неделе в американском Юджине Шелли-Энн в 35 лет в пятый раз выиграла любимые 100 м на чемпионате мира, став самой возрастной спортсменкой, победившей в личной дисциплине.

"Надеюсь, это покажет, что возраст ничего не значит. Вам может быть 20, может быть 30, но вы всё ещё способны достичь величия. Просто нужно соревноваться и доверять себе, своему чутью и интуиции. Я счастлива, что у меня есть этот талант и что в 35 лет после рождения ребёнка я продолжаю этим заниматься. Надеюсь, вдохновляю женщин пройти собственный путь", - цитирует Фрейзер-Прайс The Guardian.

Отдельного упоминания заслуживают дерзкие причёски ямайской бегуньи. Розовый, зелёный, голубой, красный, синий, да какой угодно парик - это уже фишка Шелли, которая всегда подходит к выбору причёски с фантазией. На играх в Рио она была знаменосцем сборной Ямайки и потратила три часа, чтобы перекрасить волосы в цвета ямайского флага для церемонии открытия.

Впереди у Шелли эстафета 4х100. Если Ямайка победит, то она догонит Болта по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. У него их 11. Ну, и не будем забывать, что до Олимпиады в Париже осталось всего два года. Взять золото на стометровке спустя 16 лет? Для этой спортсменки нет ничего невозможного.