В Skrīveru saldumi ответили, почему к покупателям попали плесневелые протеиновые батончики

Фотографии были опубликованы в Facebook. Новые батончики начали необычайно быстро портиться еще в упаковке, хотя срок годности истекает только в конце года.

Галерея: снимки покупателя из Facebook

Оскар Бредикс сообщил порталу, что на время была приостановлена торговля батончиками, но уже в среду, 20 июля, должна была возобновиться.

Бредикс прокомментировал ситуацию:

"До сих пор доставка продукции осуществлялись через пакоматы, и, к сожалению, как и у других производителей продуктов питания, у нас не было возможности обеспечить необходимый температурный режим хранения продукции - 16-22 градуса, поэтому мы решили приостановить продажу на время и, отозвавшись на комментарии, провели микробиологические анализы сырья.

В составе протеинового батончика Fudge есть лесной орех, с микробиологическим индексом дрожжей/плесени 1 х 103 кв/г, что находится в пределах допустимого количества, но для большей безопасности продукта мы выбрали микробиологически более чистые орехи с индексом 1 х 102 квв/г.

Производство батончиков Vegan планируем возобновить в среду, 20 июля, а Fudge - в конце месяца, когда получим сырье".

Всем клиентам, которые обнаружили несоответствия в продукте, компания предложила вернуть деньги или обменять батончики.

"Мы очень рады, что почти все наши клиенты доверяют нам, оценили вкус продукта и решили именно обменять батончики", - сказал Бредикс.

Он также подчеркнул, что вскоре снова будет возможно приобрести продукты на сайте компании, а с сентября во всех крупных торговых местах Латвии.

В заключение Брадикс добавил: Skrīveru Saldumi работает в соответствии с международно признанным стандартом безопасности пищевых продуктов BRC, что помогает обеспечивать наших клиентов продуктами самого высокого качества как в Латвии, так и в Европе".