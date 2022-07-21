В Skrīveru saldumi ответили, почему к покупателям попали плесневелые протеиновые батончики

Фотографии были опубликованы в Facebook. Новые батончики начали необычайно быстро портиться еще в упаковке, хотя срок годности истекает только в конце года.
Галерея: снимки покупателя из Facebook
Оскар Бредикс сообщил порталу, что на время была приостановлена торговля батончиками, но уже в среду, 20 июля, должна была возобновиться.
Бредикс прокомментировал ситуацию:
"До сих пор доставка продукции осуществлялись через пакоматы, и, к сожалению, как и у других производителей продуктов питания, у нас не было возможности обеспечить необходимый температурный режим хранения продукции - 16-22 градуса, поэтому мы решили приостановить продажу на время и, отозвавшись на комментарии, провели микробиологические анализы сырья.
В составе протеинового батончика Fudge есть лесной орех, с микробиологическим индексом дрожжей/плесени 1 х 103 кв/г, что находится в пределах допустимого количества, но для большей безопасности продукта мы выбрали микробиологически более чистые орехи с индексом 1 х 102 квв/г.
Производство батончиков Vegan планируем возобновить в среду, 20 июля, а Fudge - в конце месяца, когда получим сырье".
Всем клиентам, которые обнаружили несоответствия в продукте, компания предложила вернуть деньги или обменять батончики.
"Мы очень рады, что почти все наши клиенты доверяют нам, оценили вкус продукта и решили именно обменять батончики", - сказал Бредикс.
Он также подчеркнул, что вскоре снова будет возможно приобрести продукты на сайте компании, а с сентября во всех крупных торговых местах Латвии.
В заключение Брадикс добавил: Skrīveru Saldumi работает в соответствии с международно признанным стандартом безопасности пищевых продуктов BRC, что помогает обеспечивать наших клиентов продуктами самого высокого качества как в Латвии, так и в Европе".
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