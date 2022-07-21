Жизнь без российского газа: кто, как и когда поможет Европе

Проблема в том, что его активная эксплуатация с начала 1960-х годов привела ко все более частым землетрясениям в городе и его окрестностях. Поэтому нидерландское правительство все последние годы целенаправленно свертывало газодобычу: с 53 млрд кубометров в 2013 году до 6,5 млрд кубометров в 2021-м.

Однако сейчас, в чрезвычайной ситуации острого дефицита газа в Евросоюзе, оно готово отойти от этого курса, сообщила 20 июля немецкая экономическая газета Handelsblatt. Но при условии, что Германия, в свою очередь, продлит срок действия трех своих оставшихся АЭС, которые намечено отключить к концу 2022 года.

"Для нидерландского правительства, - поясняет Handelsblatt, - вопрос не только в том, будет ли несколько тысяч мегаватт-часов больше или меньше. Речь идет также о том, насколько сильна во времена энергетического кризиса европейская солидарность. Нидерландцы указывают, что не только они должны нести политические издержки".

Иными словами, правительство Нидерландов готово пойти на непопулярную меру расширения добычи газа (от которой больше всего выиграет Германия), если правительство ФРГ решит отсрочить отказ от атомной энергетики, что, в свою очередь, вызовет резко отрицательную реакцию значительной части немецкого общества.

К тому же правительство Нидерландов, продолжает Handelsblatt, хотело бы положить конец судебной тяжбе, начатой немецкими энергетическими компаниями RWE и Uniper. Они требуют многомиллиардных компенсаций за свои угольные электростанции, которые в соседней стране решили закрыть в ускоренном порядке в рамках борьбы против изменения климата. А правительство Германии в эти дни как раз готовится к частичной национализации крупнейшего немецкого импортера газа Uniper, оказавшегося из-за срыва поставок газа из России на грани банкротства.

Если будет достигнуто политическое решение о расширении добычи в Гронингене (а вся техническая инфраструктура для этого имеется), то ее объемы могли бы составить от 20 до 30 млрд кубометров в год, пишет Handelsblatt со ссылкой на экспертов. Ну, а если, предположим, ее хотя бы временно удастся довести до уровня 2013 года, то одни только Нидерланды почти полностью заменили бы собой весь "Северный поток". Его годовая мощность составляет 55 млрд кубометров.

Сжиженный газ: в Германии скоро будет 5 плавучих СПГ терминалов

И все же ключевую роль в преодолении газовой зависимости Евросоюза от России призван сыграть не трубопроводный, а сжиженный газ. До 2022 года мощностей по его приему было в ЕС больше, чем требовалось, и они зачастую оставались незагруженными. Поэтому Германия не обзаводилась своими СПГ-терминалами, поскольку всегда имела возможность закупить необходимые объемы на мировом рынке и регазифицировать их в Нидерландах, Бельгии или Франции.