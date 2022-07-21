Жизнь без российского газа: кто, как и когда поможет Европе

Правительство ФРГ арендовало четыре плавучих СПГ-терминала, каждый мощностью 5 млрд кубометров в год, и 19 июля окончательно определило, где именно они пришвартуются. Терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле на Северном море должный войти в строй уже этой зимой, а к концу 2023 года должна быть полностью готова береговая инфраструктура в североморском Штаде и в Любмине на Балтике.
Там же, в Любмине, разместится еще один, пятый, немецкий плавучий СПГ-терминал, арендованный частной компанией Deutsche Regas совместно с французской TotalEnergies. Преимущество этого городка на Балтийском море состоит в том, что здесь находятся приемные терминалы "Северного потока" и уже списанного европейскими инвесторами "Северного потока - 2". Поэтому сюда подведены три мощных магистральных газопровода, позволяющие снабжать всю Восточную Германию, Баварию, крупнейшее в ФРГ и ЕС газохранилище Rehden, а также Чехию.
Кстати, Чехия, не имеющая выхода к морю, 14 июля заключила контракт с новым, вторым, нидерландским СПГ-терминалом в Эмсхавене. Он будет, в отличие от роттердамского, плавучим, должен войти в строй к нынешней зиме и сможет ежегодно выдавать 8 млрд кубометров газа. Из них 3 млрд кубометров, а заодно и их транзит по газотранспортной системе ФРГ, забронировала чешская компания CEZ. Тем самым она заменит примерно треть тех объемов, которые раньше получала из России.
Еврокомиссия призывает сэкономить этой зимой 15% газа
Так что нехватки приемных СПГ-терминалов в Евросоюзе не будет. Что же касается поставок сжиженного газа, то его притоку со всего мира в Европу в краткосрочном плане, в ближайшие месяцы и предстоящей зимой, будут весьма способствовать высокие цены на рынке ЕС, которые пока заметно превосходят азиатские.
Это, конечно, дорого обойдется европейцам, но даст шанс избежать элементарной физической нехватки газа для нужд промышленности и отопления жилья. А заодно будет стимулировать максимально бережное использование голубого топлива. 20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев в ближайшие месяцы до марта 2023 года обеспечить экономию газа в 15% от среднего показателя последних пяти лет. Если это не получится, то может понадобиться принудительное ограничение газоснабжения.
А вот в среднесрочной перспективе в условиях всемирного бума СПГ можно ожидать существенного увеличения как объемов поставок, так и числа экспортеров на европейский рынок. Это, к примеру, Катар, который в 2024 году введет в строй в США завод по сжижению газа, ориентированный на европейский рынок. Или набирающий обороты проект сжижения израильского газа на двух заводах в Египте с последующей отправкой в ЕС. Или, скажем, первый плавучий СПГ-завод в Мозамбике.
Если прибавить упомянутое наращивание экспорта трубопроводного газа из Азербайджана, Алжира, Норвегии и, возможно, Нидерландов, то уже не раз озвученная в Германии цель в 2024 году максимально снизить или даже свести на нет закупки газа из России представляется довольно реалистичной. Вот и получается, что европейцам надо зиму простоять и год продержаться. А потом станет намного легче и, благодаря конкуренции, скорее всего, дешевле.