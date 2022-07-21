Организаторы концертов российских звезд в Латвии начали процесс неплатежеспособности

Глядя на данные Регистра предприятий за последние годы, можно увидеть, что в 2020 году компания Bravo Events выплатила государству налогов почти на 130 000 евро, но в прошлом году произошло существенное падение - чуть более 5000 евро. Владельцами являются трое граждан Литвы.

На сайте компании указано, что это одно из крупнейших концертных агентств в странах Балтии, имеющее опыт работы в Польше и Беларуси и в общей сложности организовавшее почти 500 мероприятий.

В списке исполнителей есть как звезды мировой величины, так и несколько прокремлевских артистов - Григорий Лепс и Николай Басков.

21 марта на сайте Bravo Events уже размещалась информация о том, что "в связи со сложившейся политической ситуацией" продажа билетов на предстоящие мероприятия остановлена до особого распоряжения: это концерт украинского музыканта Monatik в "Арене Рига" (26 марта), шоу Артура Пирожкова (13 апреля в Валмиере), выступление Филиппа Киркорова (25 мая).

Ранее Brovo Events проводили концерты Ивана Дорна, X Ambasadors и ряда других групп, которые были перенесены из-за пандемии. Однако на сайте компании до сих пор можно найти информацию о концерте Максима Галкина, запланированном на 4 августа в концертном зале "Дзинтари".

Издание Kas Jauns выяснило, что каждый владелец неиспользованных билетов должен будет обратиться за возвратом к администратору.

Следует отметить, что у Bravo Events и раньше были концерты, которые не состоялись, в соцсетях можно найти жалобы на сложности с возвратом денег.

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