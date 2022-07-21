Легкоатлетка из Кении принесла Казахстану первое в истории золото чемпионата мира

26-летняя Джеруто преодолела дистанцию за 8 минут 53,02 секунды, что является лучшим результатом чемпионатов мира. Второе место с национальным рекордом заняла эфиопка Веркуха Гетачью (8.54,61), а третьей с личным рекордом стала её соотечественница Мекидес Абебе (8.56,08).

Золотая медаль натурализованной кенийки Джеруто стала для Казахстана первой в истории чемпионатов мира. До этого на счету Казахстана было пять медалей чемпионатов мира: две серебряные и три бронзовые.

Нора Джеруто - уроженка Кении, перебравшаяся в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике завершится 24 июля.