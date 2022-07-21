Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Дело о нападении на парня с флагом Украины: полиция возобновила уголовный процесс

Флаг Украины. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Генеральная прокуратура отменила постановление прокурора о привлечении к общественным работам супруга полицейской по делу о нападении на парня с украинским флагом.

Адвокат потерпевшего Эгон Русанов пишет в Facebook, что получил письмо из Генеральной прокуратуры об отмене постановления прокурора о наказании от 14 июня как необоснованного, и уголовный процесс возобновлен.

Теперь правоохранительным органам предстоит оценить признаки преступления на почве ненависти в действиях мужчины.

Инцидент произошел вечером 20 мая после шествия и концерта против советского наследия. В Агенскалнсе, на пересечении улиц Смильгя и Лапу, мужчина 1984 года рождения выпрыгнул из машины и избил 18-летнего парня, у которого на плечах был украинский флаг. Супруга нападавшего работала в Государственной полиции и во время нападения находилась рядом, но не вмешивалась.

Прокуратура приговорила нападавшего Валерия Лазарева к 200 часам общественных работ, но адвокат потерпевшего обжаловал это решение. Виновный также выплатил моральную компенсацию, но адвокат потерпевшего считает, что в таких случаях нужно применять реальное тюремное заключение.

По рассказам потерпевшего, причиной инцидента стал именно украинский флаг. "Что это за фашистская тряпка у тебя?" - спросил нападавший перед тем, как начать избивать юношу.

Полицейская, которая находилась в машине рядом с нападавшим, но не вмешалась, уволена со службы.

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