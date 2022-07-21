Фанаты "Барселоны" не могут купить футболку Левандовски. Всё из-за его фамилии

В социальных сетях появилось видео, на котором фанат пытается заказать майку с фамилией польского нападающего, но сотрудник магазина отвечает ему, что это невозможно, поскольку у них закончились буквы "W".

"В его фамилии их аж две, поэтому пришлось остановить продажу", - сказал сотрудник магазина.

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅



(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c — ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2022

На данный момент в "Барселоне", помимо Роберта, есть только один игрок, в чьём имени есть буква "W", - Мартин Брэйтуэйт (Martin Braithwaite). Но футболка с фамилией датчанина не пользуется популярностью среди фанатов каталонцев. Поэтому неудивительно, что запасы буквы "W" так быстро закончились.

По данным издания Diario Sport, руководство "Барселоны" хочет, чтобы Левандовски выступал в клубе под 9-м номером. Нападающий носил майку с номером "9" во время своего пребывания в "Баварии", под этим же номером он играет в сборной Польши.

Руководство "Барсы" уверенно, что майка с "девяткой" на спине будет лучше продаваться, однако этот номер занят и принадлежит Мемфису Депаю. Поэтому в ближайшее время нидерландского форварда попросят отдать номер поляку или вовсе продадут в другой клуб.

Напомним, 19 июля, "Барселона" объявила о переходе в клуб 33-летнего нападающего. Футболист перешёл из мюнхенской "Баварии", за которую выступал с 2014 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.