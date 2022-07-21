Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

В Старой Риге двое мужчин украли в магазине продукцию с CBD и пошли на террасу кафе

Задержание укравших продукцию с CBD мужчин ФОТО: RPP

В среду, 20 июля, вскоре после 13:00 муниципальная полиция Риги получила вызов от сотрудницы The Coffee Shop Riga, которая рассказала, что двое мужчин украли из баночки продукцию с CBD. На место происшествия был направлен ближайший экипаж стражей порядка.

На месте происшествия стражи порядка встретили сотрудников The Coffee Shop Riga, которые разъяснили ситуацию и описали внешний облик воров. Сотрудники муниципальной полиции сразу же передали информацию коллегам из центра видеонаблюдения, которые начали исследование ближайшей округи.

Вскоре стражи порядка получили информацию из центра видеонаблюдения, что, возможно, нарушители находятся на уличной террасе одного из кафе Старой Риги.

Прибывшие по указанному адресу полицейские действительно встретили мужчин, подходящих под описание.

Их задержали и доставили в участок Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что у одного из задержанных мужчин не задекларировано место жительства, в связи с чем был начат административный процесс и наложен штраф в размере 30 евро.

Уголовный закон предусматривает, что наказание за кражу может достигать даже лишения свободы на срок до одного года.

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