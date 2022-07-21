В Старой Риге двое мужчин украли в магазине продукцию с CBD и пошли на террасу кафе

На месте происшествия стражи порядка встретили сотрудников The Coffee Shop Riga, которые разъяснили ситуацию и описали внешний облик воров. Сотрудники муниципальной полиции сразу же передали информацию коллегам из центра видеонаблюдения, которые начали исследование ближайшей округи.

Вскоре стражи порядка получили информацию из центра видеонаблюдения, что, возможно, нарушители находятся на уличной террасе одного из кафе Старой Риги.

Прибывшие по указанному адресу полицейские действительно встретили мужчин, подходящих под описание.

Их задержали и доставили в участок Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что у одного из задержанных мужчин не задекларировано место жительства, в связи с чем был начат административный процесс и наложен штраф в размере 30 евро.

Уголовный закон предусматривает, что наказание за кражу может достигать даже лишения свободы на срок до одного года.